Así lo dice La Mont | Destape Chihuahua

2021: Con el IV Informe del gobernador Javier Corral (JC) inició la sucesión, para la cual alzaron la mano 10 aspirantes; PAN, Morena y PRI. El gobernante PAN aspira a una continuidad que no alcanzó en 1998 cuando el gobernador Francisco Barrios regresó la estafeta al tricolor Patricio Martínez quien a su vez la entregó a su correligionario José Reyes Baeza y éste a César Duarte cuya controvertida gestión propició una nueva alternancia al ser derrotado su delfín Enrique Serrano.

Fuego electoral: Lo abrió el puntero morenista Cruz Pérez Cuéllar al acusar a los albiazules, alcaldesa Maru Campos y al gobernador JC de proteger a los cómplices del asesinato de la periodista Miroslava Breach a través del ex particular del gobernador Pepe Luévano y ahora director del ICHIFE, en tanto que la primera vía, su jefe de Gabinete Mario Vázquez. El ex candidato MC-2016, Pérez Cuéllar solicitó la remoción de ambos y someterlos a disposición de las autoridades. Por supuesto, no fue invitado a la cena donde JC sentó a los alcaldes; de la capital Maru Campos, su similar de Juárez Armando Cabada y al senador Gustavo Madero quien en 2010 debió disputarle a Duarte esa posición.

Morenos ¡uníos!: Si la decisión recae en Palacio Nacional el candidato de Morena ¿será el suplente de Pérez Cuellar y consejero de Pemex, Rafael Espino o Víctor Quintana? Si no aplica el Fiel de la Balanza todo apuntaría a Cruz Pérez Cuéllar quien en julio pasado coincidió en un evento diplomático con la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.

Aspirantes: La coordinadora del PT en la Asamblea Legislativa, Miriam Saldaña denunció, ante la Fiscalía para Delitos de Funcionarios Públicos, a la ex consejera Carla Humphrey de cobrar 19 millones 432 mil pesos junto con otros similares, Yolanda León Manríquez y Ángel Díaz Ortiz al concluir su gestión de consejeros en el IEDF. Otros aspirantes cuestionados son Diana Talavera cercana a Jorge Alcocer, Sergio González Muñoz amigo del diputado Héctor Serrano…UAEMex: El titular del plantel Alfredo Barrera Baca al integrar su informe al Consejo Universitario se pronunció por privilegiar al diálogo para superar los intereses ajenos que abonan a la inestabilidad…¿Fin Hegemonía Israel? Se prevé del premier Benjamín Netanyahu ante la Coalición centro Azul y Blanco de Beni Gantz, donde resalta la fuerza de la minoría árabe-israelí con un total de 10.71 de los votos y 13 asientos en el parlamento (Knesset). Independientemente del resultado continuarán las negociaciones entre Likud y Azul y Blanco para la conformación del nuevo gobierno…SMSEM: Llevó a cabo la 16a Entrega del Fondo de Retiro, en beneficio de 331 maestros al tiempo que ratifica su compromiso de una gestión con ética y transparencia.