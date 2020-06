¡Féminas uníos! Cuando falta un año cuatro meses para que el gobernador priista Marco Mena Rodríguez entregue la silla heredada por Mariano González Zarur a una mujer como en 1980 Emilio Sánchez Piedras procedió con Beatriz Paredes, en el escenario aparece una quinteta de aspirantes, Entre ellas, la alcaldesa citadina Anabel Ávalos Zempoalteca quien en marzo, de visita en su capital fue destapada por Porfirio Muñoz Ledo; otras posibles candidatas son la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera con ventaja sobre la delegada federal Lorena Cuéllar.

En marzo 1987: Siete años después de responder el 1° Informe de Labores del presidente José López Portillo, Beatriz Paredes fue informada por el presidente del CEN del PRI Jorge de la Vega y Manuel Bartlett secretario de Gobernación, que ella sería la sucesora de Tulio Hernández Gómez.

Tres décadas: Después una mujer será la segunda gobernadora de la “tierra que se gobierna con pulque y saliva” como señaló el ex gobernador Tulio Hernández quien llevó como primera dama a la primera actriz Silvia Pinal. A la fecha, en medio de la crisis generada por el COVID-19, Tlaxcala es la única entidad no endeudada y ayer al igual que Puebla, fue visitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el gobernante Morena se contempla una candidatura aliancista que llevaría a la edil Ávalos Zempoalteca, como plan B, Ana Lilia Rivera y C, Lorena Cuéllar.

Albiazules: Por el Partido Acción Nacional predomina la senadora Minerva Hernández Ramos y la diputada Adriana Dávila quien en la contienda 2010 desplazó al candidato del gobernador ex PRI-PAN Héctor Ortiz por su amistad con el presidente Felipe Calderón y por el Revolucionario Institucional estarían Florentino Domínguez Ordoñez y Manuel Camacho.

También yo: Apuntó el delegado federal en Guerrero, Pablo Sandoval quien cuenta con conocimiento de las siete zonas del estado que próximamente se dividirá en ocho regiones. Podría desactivar a la Guardia Rural, Ejidos Unidos de Guerrero y 11 en la Tierra Caliente…Proceso judicial: El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez no descartó iniciar una investigación en contra de sus antecesores que endeudaron al cabildo en condiciones leoninas con Banobras por 200 millones de pesos…GPPAN: No votará un período extraordinario en el Senado y exponen tres razones. La primera, que han pasado 68 días sin que Morena quiera aprobar lo urgente que es apoyar a las familias en momentos extremadamente duros, agravados por el COVID-19, pandemia que ya ocasionó la muerte a 17 mil 580 personas y se han contagiado 150 mil 264 pero Morena no quiere apoyar a las familias en salud y economía; segunda, no hay condiciones para sesionar de manera presencial y tercera, están a favor del T-MEC.