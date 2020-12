Así lo dice La Mont | Detrás de Caro Quintero

Administran a Caro: El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Casey llegó a ese encargo con el respaldo del primer secretario de Estado Alexander Haig quien durante el atentado contra el presidente Ronald Reagan (30 marzo 1981) asumió a título personal, durante tres horas esa responsabilidad.

Operaciones encubiertas: Con el respaldo de Haig, William Casey incursionó en las tareas de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) como fue ‘Operación Jalisco’ cuyo objetivo fue desmantelar o ¿empoderar? al Cártel Guadalajara a cambio de que los ingresos por venta de drogas en los Estados Unidos se canalizarán a Centroamérica para subsidiar al Comandante Cero Edén Pastora en su lucha contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega.

Expediente CR-88-256-TUC-ACM: El Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) lo mantiene bajo secreto pues revela cuales fueron los alcances del papel desempeñado por el agente Enrique Camarena en su ‘discrecional’ lucha contra el Cártel de Guadalajara pero también sus limitaciones, así como los funcionarios del gobierno del presidente Miguel de la Madrid que lo respaldaron y quienes particularmente en la defensa obstaculizaron su tarea.

Inesperado: El deceso de William Casey, sustituido por William Webster como director de la CIA, una posición del vicepresidente y sucesor de Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush quien ocultó la verdad sobre si, la muerte de Casey fue inducida o simplemente el desenlace de un cáncer cerebral. Los secretos sobre el manejo del caso Camarena, la conexión del Cártel Guadalajara de Rafael Caro Quintero con la contra-nicaragüense se los llevó a la tumba y la permanencia al frente de la Casa Blanca de Ronald Reagan.

Caro y Seguridad Nacional: Se atribuyó a Phil Jordan revelar que el EPIC cuenta con los movimientos de cuentas bancarias del personal del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, que bajo el argumento "Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local no federal por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena lo dejaron en libertad.

¿Clandestinidad? "No está en esa condición sino bajo administración o como ficha de cambio cuando un evento de enorme envergadura lo contemple, como fue la devolución del general Salvador Cienfuegos a cambio de su extradición en el tránsito de un gobierno republicano por otro demócrata en la Casa Blanca que contará con un latino-cubano Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Interior formado en la escuela del ex embajador de Estados Unidos en Afganistán y México, Earl Anthony Wayne quien también asistió al ex secretario de Estado John Kerry con Barack Obama en la agenda de Seguridad Nacional para América Latina.