Así lo dice La Mont | Diplomacia y seguridad

Diputado UMS: El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y diputado del 19 distrito mexiquense Ulises Murguía Soto (UMS) recibió la presea AL por parte de los 24 embajadores árabe-islámicos encabezados por su decano argelino Rabah Hadid, a quienes explicó la estrategia de seguridad del presidente AMLO “en el corto plazo revertirá el aterrador escenario heredado por gobiernos panistas y tricolores. Ante diplomáticos de Irán, Grecia, Arabia Saudita, Marruecos, Serbia, Malasia y Pakistán advirtió “no cederemos soberanía al narcoterrorismo” y afirmó que los delitos de alto impacto crecieron por una corrupción que nos ubicó al borde del colapso económico y social.

Solución: Para revertir la inseguridad UMS planteó la colaboración de los tres niveles de gobierno bajo la Guardia Nacional y el control único de estrategias creadas por el gobierno mexicano que permita a las instituciones de justicia actuar en plena libertad. Recordó que la inseguridad data de tres décadas y ahora se recrudece debido a que algunos gobiernos se sienten amenazados en sus intereses. UMS no escapa a ese flagelo pues su hijo Abraham Murguía el pasado mes de mayo fue víctima de una herida a la altura del cuello.

Interparlamentaria de seguridad: En febrero UMS iniciará foros de Seguridad y Diplomacia donde los embajadores de Argelia, Pakistán y Grecia junto con Interpol expondrán en Ciudad Juárez, Acapulco, Los Cabos, Tijuana, La Paz y Cd Victoria la estrategia aplicada en sus países de origen para revertir la delincuencia y terrorismo. Con los resultados, concluyó UMS “se corroborará que pese a la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en nuestro país no aplica ese término”.

Garza vs Moreira: La diputada albiazul por Coahuila Silvia Garza (SG) acusó a los ex gobernadores Humberto y Rubén Moreira de crear las condiciones que mantienen la entidad sumida en la delincuencia. Solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera indagar la riqueza de los Moreira vía sus prestanombres y ex gobernador interino Jorge Juan Torres López, a quien una corte texana exige su extradición. Respecto a si el gobernador Miguel Ángel Riquelme es solo una extensión de la decena trágica 2005-2017, SG ofreció el benefició de la duda pero demandó una solución que devuelva la paz a la entidad. El Centro de Inteligencia de El Paso, Texas rastreó cuentas de un antecesor de los Moreira que en breve será requerido por el Departamento del Tesoro…NEZA: El 1° Informe de Gobierno 2019 de Juan Hugo de la Rosa destacó avances en seguridad, desarrollo económico, espacios recreativos, apoyo a estudiantes, adultos mayores y niños. Aseguró que pese a las limitaciones presupuestales Nezahualcóyotl no dejó de avanzar.