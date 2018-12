Así lo dice La Mont | ¿Disolver poder judicial?

Austeridad: A 26 años que el presidente peruano Alberto Fujimori bajo presión de activistas, abogados y sociedad civil disolviera el Poder Legislativo y reestructurará el Judicial anegados de corrupción y nepotismo pues la mitad de los ministros daban empleo a sus hermanos, hijos, sobrinos y familiares, capacitados o no para esos puestos, en México pese a los claroscuros de la SCJN no se reeditará ese capítulo.

Adiós corrupción: El presidente del Senado de Perú, Felipe Osterling recordó que Fujimori disolvió el Congreso e intervino en el Poder Judicial no sólo para revertir la crisis económica y subversión senderista sino la podredura judicial “no se midió el presidente de la Sala Plena, Luis Serpa quien le dio cargo de asesora a su hija MVZ Carina y su a medio hermano José, de Oficial Mayor sin olvidar bonos y seguro de retiro para sobrinos y hasta personal doméstico.

Error: Infortunadamente Fujimori no comulgó con sus acciones al desatenderse del desempeño de los presidentes Pantoja y Castillo quienes contrataron a sus hijas con un ingreso similar a los 135 mil pesos mensuales parecidos al de otra primogénita de un ministro de la SCJN que la ubicó como secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta y por esa causa no será el ministro presidente que sustituya a Luis María Aguilar. El ingreso de su retoño fue de 1.1 millones anuales.

¿Cinismo? Un estudio de la Comisión de Justicia Diputados (2011) mostró que la SCJN es significativamente más cara que sus homólogas de Estados Unidos, cuesta solo un 37% del presupuesto asignado a la nuestra, caso que se replica con porcentajes inferiores en las cortes de Canadá 15%, Alemania 13%, España 12%, Colombia 3% y la referida peruana 2%.

Otra versión: El abogado y secretario general del PRI, Arturo Zamora coincidió con el mensaje del ministro presidente Luis María Aguilar quien el Día del Abogado advirtió “las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesable, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable”.

No politizar: Zamora recordó que en el poder judicial no se hace política sólo en el legislativo por lo cual es necesario preservar la división de poderes, caso contrario, como dijo el extinto abogado Ignacio Burgoa Orihuela "en México el Legislativo y Judicial no deben ser lacayos del Ejecutivo". Lo más congruente, la autorregulación de la SCJN… Sólo con la operación de la Unidad General de Investigación Administrativa un magistrado de circuito de Veracruz y otras entidades no volverán a usar Rolex y manejar vehículos de lujo que no corresponden a sus ingresos salariales o mudarse con periodicidad del oriente al sur CDMX.