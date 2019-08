Así lo dice La Mont | Disputa 2021, PRI Morena y PAN

Por todas: En 23 meses las dirigencias nacionales de Morena con Yeidckol Polevnsky; PAN, Marko Cortés y PRI, Alejandro Cárdenas Moreno buscarán la continuidad o cambio en las 15 entidades que se disputarán de las cuales los tricolores presiden ocho. En la región Pacífico Norte Colima-José Ignacio Peralta, Guerrero-Héctor Astudillo, Chihuahua-Javier Corral y Sonora-Claudia Pavlovich. La tarea no será sencilla porque en la tierra de Plutarco Elías Calles apuntan el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo y Conade, Ana Gabriela Guevara.

Un tricolor: El candidato del PRI al Palacio de Gobierno de Hermosillo será el ex senador y ex edil citadino Ernesto Gándara Camou que medirá fuerzas con Alfonso Durazo quien de alcanzar la pacificación en las 31 entidades y CDMX, al igual que su extinto jefe Luis Donaldo Colosio, debería esperar hasta 2027. Otros moreno que alzó la mano es la alcaldesa capitalina Célida López. Para Yeidckol Polevnsky, Alito Moreno y Marko Cortés, el que triunfe en la geografía de los ex presidentes Álvaro Obregón y el truncado Luis Donaldo Colosio dará el primer paso a Palacio Nacional 2024.

SOS Colima: El hado tricolor será sellado en agosto cuando Claudia Ruíz Massieu y Arturo Zamora pasen la estafeta a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano quienes difícilmente retendrán Colima, que junto con Tecomán son la entidad y municipio más peligrosos del país, peligrosidad y que ayer alcanzó Quintana Roo con la masacre de ocho personas en Bacalar. En Colima el efecto del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro la ubicó como caballo de hacienda para Movimiento Ciudadano donde encabeza los municipios más poblados, la capital con Leoncio Morán y Felipe Cruz, Villa de Álvarez que integran el centro económico del estado.

Caos Washington: Mientras el gobernador PAN-PRD, Carlos Joaquín González presentó al Departamento de Estado la aplicación Guest Assist con la que pretendía que los turistas recibieran “atención oportuna y de calidad en Cancún y la Riviera Maya” y aseguró inducido por su jefe policial Alberto Capella “nuestro estado es seguro para sus habitantes” en el municipio de Bacalar se registró una masacre de ocho personas, seguido a la ejecución del capo Juan Alberto “El Negro” Interián, que llevaría al Departamento de Estado a emitir una Alerta de Viajes para México…TV Azteca: En su 26 aniversario tiene razones para festejar. Con el liderazgo de Benjamín Salinas y la dedicación de sus trabajadores logró consolidarse en el gusto del público mexicano. La empresa televisiva tiene bien trazado el rumbo.