Así lo dice La Mont | Doña Marta y Fox

Debate 2000: La coordinadora de Comunicación Social de Guanajuato 1996-1999 fue una pieza clave para la imagen del gobernador Vicente Fox Quesada quien en 1991 cayó ante el priista Ramón Aguirre y cuatro años después derrotó a Ignacio Vázquez Torres. Asistió a un debate ante Esteban Moctezuma en la recta final de la campaña presidencial 2000 y no le fue mal.

Confianza: En el sexenio 2000-2006 mantuvo diferencias con el secretario particular y vocero de Los Pinos, Alfonso Durazo que se resolvieron con la dimisión del sonorense y su incorporación al PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. En un momento, desde Los Pinos dejaron correr la versión que sería una viable candidata del PAN a la presidencia de la República lo cual solo motivó que los otros precandidatos como Santiago Creel, Felipe Calderón y Alberto Cárdenas Jiménez cerrarán filas para que el relevo del “hombre de las botas” surgiera en una elección de la militancia.

¿Después?: Emergió la crítica de su ex cónyuge Manuel Bribiesca quien no perdonó a la protagonista primera dama, la omisión de algunos asuntos internos. Esa discrecionalidad llegó hasta la oficina del diputado Jesús González Schmall (JGS) quien desde el Congreso ordenó indagar los bienes de los hijos de Martha Sahagún debido a sus vínculos con la empresa Oceanografía, la cual fue beneficiada con contratos de 345 millones de dólares por parte de Pemex.

¿Dónde está Martha?: El ex albiazul JGS pidió que el caso Oceanografía llegara hasta la primera familia 2000-2006 lo cual no se consumó.

Otro Sahagún: Hace dos años el hijo mayor de Marta fue requerido por la corte del Distrito Sur de California bajo el mando del juez John Houston por presunto fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento. Previamente, según la revista Proceso, el IPAB aceptó la venta de mil 700 casas a un socio de Bribiesca y en 2005 la ex primera dama fue testigo de la destitución, que su cónyuge e inquilino de Los Pinos ordenó, contra del secretario de Seguridad Pública quien no logró desactivar el linchamiento de agentes federales en Tláhuac.

A tres lustros: El cesado secretario de Seguridad Pública ejerce un papel relevante en el gobierno de la 4-T y el secretario Fepade, es el actual jede de la Unidad de Inteligencia Financiera. De ser convocado por ambas instancias a aportar datos sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, seguramente el ex oficial mayor del CDMX, Jesús González Shmall aportaría mayores datos incriminatorios. Por el momento la controvertida ex primera dama vive su pesadilla como ex tesorera de Los Legionarios de Cristo a reserva de que ello solamente sea “un engaño o calumnia a la opinión pública y su persona”.