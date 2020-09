Biden y Trump: Aunque 7 de 10 encuestas ubican al ex vicepresidente demócrata Joe Biden (JB) como ganador de la elección del 3 de noviembre vs Donald Trump, el psicólogo francés Gerard Simonelli (GS) quien en enero aseguró que un ex presidente de México presentó en funciones todos los síntomas de una persona con demencia senil, anticipó que gane JB o retenga la Casa Blanca Donald Trump ninguno de los dos podrá tomar decisiones en materia de seguridad, economía y salud pública en tiempos de endemia.

Evaluación: GS evalúo durante cinco años la salud del líder de Zimbabue, Robert Mugabe con la conclusión que su principio de demencia senil debía obligarlo a dimitir lo cual sucedió cuando el presidente del Parlamento, Jacob Mundela solicitó aplicar la sección 94 de la Constitución para forzar su destitución.

Otro caso GS: Fue su presidente Jacques Chirac de quien con la ayuda de su esposa Bernadette Chirac (BC), GS confirmó que desde el sexto año de su mandato de 12, padeció anosognosia una enfermedad neurodegenerativa similar al alzheimer que lo llevó a distorsionar la realidad en su propia sucesión al imponer a su Premier Alain Juppé vs Nicolás Sarkosy quien resultó ganador.

Caso Biden ¿Si padece anosognosia deberá dejar su encargo en favor de Kamala Harris? "Ese escenario es inviable" afirmó el líder del grupo racista Ku Klux Klan (KKK) quien invitó a los grupos anglosajones supremacistas a repetir la hazaña del 2016 e incluso alistarse como voluntarios para la defensa del voto y así evitar "que otra negras nos gobierne".

Vs Biden: En mayo el líder del Partido Nazi EU, Rocky Suhayda, aplaudió el plan del presidente Donald Trump para impedir que los fieles del Islam pisaran suelo estadounidense de manera temporal frente a la amenaza de terrorismo.

México Libre: La militancia albiazul dará la espalda a los Calderón que dejaron solo a su candidato a Palacio Nacional, Ricardo Anaya a quien Margarita Zavala restó votos en el proceso 2018…Nueva agresión: De Armenia contra Azerbaiyán. Violó 5 resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU que exigen la retirada inmediata de las fuerzas armadas del gobierno de Ereván y su premier Nikol Parshinian y el presidente Armen Sarkissian…SMSEM: Su líder José Manuel Uribe afirmó que Convenio de Sueldo y Prestaciones 2020 tuvo incremento significativo a favor de los programas asistenciales que son prioridad del sindicato. En la 8ª entrega de aparatos de rehabilitación para 361 docentes se destinaron 2 millones de pesos…Chiapas: Durante la reunión de mandatarios estatales con el titular de Hacienda Arturo Herrera, el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas agradeció el respaldo del presidente AMLO y refrendó su voluntad de colaborar con la Federación a favor de Chiapas y México.