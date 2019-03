Así lo dice La Mont | Ebrard y Domínguez

Calientan 2024: Al ubicar Consulta Mitofsky al Canciller Marcelo Ebrard (ME) como puntero entre los aspirantes de Morena a la nominación 5,8 años de Palacio Nacional se recuerda que su carrera se vinculó al extinto tutor Manuel Camacho Solís (MCS) quien lo incorporó a la subsecretaría de Relaciones Exteriores y secretario de Gobierno del ex DDF. En el primer cargo 1993 víspera de las visitas del vicepresidente EU, Albert Gore y el ex líder de la URSS, Mijaíl Gorbachov.

MCS y AMLO: En la elección 2006 MCS se erigió como operador político de AMLO, quien de no enfrentar un colosal fraude del magisterio debió conferirle la Secretaría de Gobernación. Cuando ME concluyó su gestión en CDMX e impulsó vs voluntad de los Chuchos de Nueva Izquierda PRD, su Vanguardia Progresista. El senador MC lo acompañó a una conferencia en San Lázaro para fijar las líneas discursivas de la nueva expresión perredista.

Antes MC: Marcelo Ebrard quien permaneció de guardia en DDF, el domingo 28 de noviembre 1993 fue el primero en informar esa mañana a MCS, quien descansaba en Cuernavaca, que el presidente Carlos Salinas designó a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial. Ante la noticia MC convocó a una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la imposición que rompió con un pacto que hizo entre jóvenes.

2000: La ruptura de MCS y ME con el PRI los llevó a fundar el Partido Centro Democrático (PCD) que en 2000 los postuló para presidente y Jefe de CDMX. Al declinar ME su aspiración por AMLO sus votos revirtieron una tendencia favorable del albiazul Santiago Creel quien al final sucumbió ante el tabasqueño al no penetrar la región de Iztapalapa. Ese apoyo fue restituido a ME con su incorporación a Seguridad Pública en lugar del candidato original Francisco Garduño vetado por el presidente Vicente Fox.

Dupla: En 2006 AMLO y ME contendieron por la Presidencia y CdMx pero a diferencia de las tribus perredistas NI y ADN quienes a través de Jesús Ortega, Carlos Navarrete y el senador Héctor Bautista legitimaron a Felipe Calderón, ME evitó presentarse en eventos públicos, excepción la emergencia de la Influenza AH1N1 a la cual llegó a Los Pinos con un cubre bocas. En 2011 cuando AMLO solicitó una encuesta para definir la nominación presidencial del PRD en la que según Jesús Ortega triunfó ME y una vez más MCS lo persuadió a aceptar los resultados.

Apunta PAN: En el Foro de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de Acción Nacional, en Querétaro su gobernador Francisco Domínguez recomendó a su presidente y edil de Huixquilucan Enrique Vargas, siete pasos para asegurar la paz, crecimiento económico, empleo y transparencia. Desde CdMx la cumbre ANAC-Querétaro se interpretó como un respaldo ruta 2024 hacia el gobierno con resultado de FDS.