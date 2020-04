Así lo dice La Mont | Ediles fronterizos y Covid-19

Tempestad: El peor escenario de la Fase-3 sería la dispersión incontrolable del virus, con lo cual los sistemas de salud se verán rebasados y no habrá suficiente atención médica para la población infectada por Coronavirus. En este panorama se proyecta el contagio de hasta 1.2 millones de personas. Aunque según la Comisión de COVID-19 de la UNAM, las predicciones de los modelos matemáticos alertaban que a finales de marzo se alcanzaría un pico más elevado, todo indica que la trasmisión es más lenta sin que eso signifique bajar la guardia como sucede en algunos municipios fronterizos.

Candidatos COVID-19: Tanto en Reynosa como en Ciudad Juárez sus ediles; la albiazul Maki Ortiz (MO) e independiente Héctor Cabada, lamentan la falta de apoyo del gobierno federal para la atención de las poblaciones inmigrante del país y de las caravanas de centroamericanos provenientes del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).

Población vulnerable: En noviembre 2013 la ex senadora y presidenta de la Comisión de Salud, MO fue diagnóstica con linfaedema en brazo y pierna pero siguió en su encargo otros tres años para participar en 2016 como aspirante a alcaldesa de Reynosa para “rescatar un estado que sufre, sangra, no conoce la alternancia y olvidó a que sabe la libertad como Tamaulipas que ya no tiene donde esconder el miedo”.

Asistió razón: Su entidad gobernada por narcotraficantes como los priistas; ex precandidato por Los Pinos Tomás Yarrington Ruvalcaba, el coordinador de la campaña presidencial del 2000 y asesor del Gobierno de Quintana Roo Eugenio Hernández Flores (1999-2010). Entidad donde los niños perdieron la posibilidad de jugar en los parques, los hombres y las mujeres no salen a las calles y los generadores de riqueza viven extorsionados y con miedo, de igual forma los jóvenes ven como único futuro la delincuencia organizada y cuatro años después, se sumarán los estragos que dejará el COVID-19 así como el nulo apoyo del gobierno federal.

¡No dejen a Macki!: Desde enero centenares de migrantes centroamericanos, salieron de Piedras Negras y arribaron a Reynosa con el objetivo de solicitar asilo humanitario a Estados Unidos por la saturación existente en varios puntos de la frontera. Solo en tres meses, debido al COVID-19, el albergue Casa Senda de Vida y similares se convirtieron en puntos de elevado riesgo sanitario sin la intervención del Sector Salud federal.

Deportaciones: De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, desde marzo, Washington ordenó la deportación directa de 10 mil personas, omitiendo el traslado a centros de detención como parte de las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia y un segmento importante de esa población se asentará en Reynosa.