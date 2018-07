Así lo dice La Mont | Ediles y cabildos morenos

Irán a prisión: Los alcaldes electos de Morena por Gustavo A. Madero e Iztacalco Francisco Chiguil y Armando Quintero advirtieron que no dejarán que la corrupción heredada por sus antecesores Víctor Hugo Lobo, Nora Arias, Isabel Mateos y Carlos Enrique Estrada reine en sus jurisdicciones. Chiguil, ordenará una auditoría en Comunicación Social, Obras y Desarrollo Social mientras Quintero, expondrá los nombres del centenar de aviadores amparados por la pareja imperial.



En la Mira: El diputado local electo por Álvaro Obregón, Eduardo Santillán afirmó que el presidente saliente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna se encuentra en esa condición pues “nunca logrará explicar los permisos otorgados a desarrolladores inmobiliarios en una demarcación sumida en el caos en “la cual ejerció un cacicazgo similar al de Calles pero sin su altura de miras”.

Más GAM: Francisco Chiguil recordó que existe una biografía negra de quien se desempeñó como director de Obras de acceso a todos en Ciudadanos en Red en el cual se enumeraron 50 puntos de irregularidades. Lamentó que desde 2009 el matrimonio Lobo y esposa Arias se enquistaran en el poder y peor, recibieran el respaldo de la expresión Vanguardia creada por el ex secretario de Gobierno Héctor Serrano.

Iztacalco: El debate del 17 mayo al cual no asistió la esposa del delegado Enrique Estrada, el aspirante Morena Armando Quintero informó que en el primer cuatrimestre se registraron 3 mil 45 delitos del fuero común mientras en 2017 fueron denunciados 8 mil 723 delitos como otro 30% no registrado lo que arroja 11 mil delitos. Para revertir esa condición Quintero planteó involucrarse a partir de las 6 am con el mando policial en las tres coordinaciones y la nueva que solicitará a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Concurrencia: El homólogo de Quintero por GAM, Chiguil lamentó “confiar demasiado en el ex director de Servicios Urbanos con las consecuencias que el 1 de octubre se revertirán con el imperio de la ley y la erradicación del nepotismo”.

Ediles: Quien fue reelecto por Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa quien ofreció mejorar los servicios públicos, aumentar el caudal de agua donde existe el desabasto; como el empoderamiento de las mujeres para que mejoren su nivel de vida y el de sus familias. Desde 1997 el Sol Azteca gobierna esa localidad con la excepción 2009-2012 con el controvertido edil Edgar Navarro. La edil electa, de Acapulco Adela Román Ocampo aceptó reunirse con la presidenta de Migrantes Guerrerenses en Nevada, Guadalupe Loyo para preparar la entrega de recursos 3x1 a residentes de Colonia Progreso, Morelos y Jardín. Afirmó que su victoria se inscribe en la ola de AMLO y espera regresar condiciones de paz al Puerto.