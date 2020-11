Así lo dice La Mont | EE.UU. 20 enero 2021 y cayó Capella

Ahora Biden: Según el jefe de Transición del presidente electo Joe Biden (JB) y heredero de su escaño en Delaware como posible secretario de Seguridad Interior Ted Kaufman (TK) son cuatro los objetivos con los que asumirá el 46 presidente norteamericano: La reincorporación al acuerdo climático de París, OMS, suspensión del veto de entrada a residentes de países musulmanes y del protocolo de estancia para los migrantes ilegales que llegaron siendo menores de edad denominados ‘dreamers’ (soñadores).

Operadores: El senador TK votó por el desafuero a Donald Trump en enero y participó en la transición entre el republicano George Bush y Barack Obama, es un crítico del vicepresidente Mike Pence a quien llamó "auténtico supremacista en la Casa Blanca".

Conoce México: Según The Oregonian, en marzo 2012 fue consultado por JB para su visita a México donde se reunió con los tres ex candidatos presidenciales. Con TK arribará el responsable de la agenda con México y ex número dos en el Departamento de Estado 2015 y 2017, Antony Blinken quien reconstruyó las relaciones con Cuba y presentó a Biden con el Papa Francisco quien lo consoló por la muerte de su hijo Beau. La ex embajadora ante ONU, Samantha Power y el también aspirante a la Embajada en México Ben Rhodes serán ejes de la nueva política exterior de Washington.

Prioridades: El presidente de EE.UU. debe realizar 4 mil nombramientos de los cuales 1 mil 200 serán ratificados por el Senado, el cual al contar con mayoría republicana, será un obstáculo para la ratificación de su cuerpo diplomático.

Migrante Solidario: El Congreso de Zacatecas con mayoría de Morena conferirá esta presea al diputado por Santa Ana, California, Lou Correa quien iniciará los trabajos de la I Interparlamentaria del Migrante entre El Capitolio y el recinto de San Lázaro con su paisana y filántropa de Tlaltenango Sierra de Jalpa, Rebeca Iglesias.

Advertencia: Después de la represión contra mujeres en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cayó el secretario de Seguridad Estatal Alberto Capella a quien el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco acusó de estar involucrado en hechos de corrupción durante su paso por la entidad y recordó que dijo a su similar Carlos Joaquín "ese tiene cola que le pisen". ¿Por qué y quién recomendó a Capella en ese encargo? Pregunta que también planteó el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Ulises Murguía quien fue abordado en marzo pasado durante la mañanera del presidente AMLO…SMSEM: Semana de Conferencias Interactivas, hasta el 13 de noviembre. 3 mil docentes siguen en vivo la transmisión por YouTube SMSEMmx. El secretario general José Manuel Uribe agradeció a los ponentes enriquecer el quehacer profesional de los maestros mexiquenses.