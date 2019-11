Así lo dice La Mont | En Guanajuato: PAN

Fox y los albiazules: Desde que Carlos Medina Plascencia gobernó Guanajuato y hasta 2019 Acción Nacional mantiene la preferencia de los electores, incluso arriba de AMLO. En ese contexto su actual ejecutivo estatal Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cerró su primer año de gobierno con avances en tres de los cinco ejes de gobierno; crecimiento ordenado y sustentable, presupuesto participativo y capacitación de la fuerza pública estatal y municipal.

Tecnología: A través de la diplomacia estatal logró la firma de una Carta de Intención entre Guanajuato y la Singapore Cooperation Enterprise para desarrollar el Hub Premier de Logística, respaldado por el ministro de Estado Superior de Comercio Industria y Educación de Singapur Kong Wy Mun como parte de la estrategia de liderar la región Centro-Occidente-Bajío a la cual se integrarán Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes.

Replicar Singapur: Al preguntar a Kong Wy Mun sobre el interés de invertir en la región Centro-Occidente afirmó que Guanajuato es un socio estratégico para el desarrollo de proyectos conjuntos como como para el gobernador Rodríguez Vallejo lo es su compromiso de ejecutar acciones para el crecimiento de una entidad modelo que puede incursionar per se, en la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN).

No moches: Con una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, el senador por Morena, Alejandro Armenta Mier buscará una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas que aseguren el crecimiento económico.

Pregunta DEA: Después de investigar el día y año en el que un tribunal federal concedió el amparo que ordenó la inmediata liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) y Centro de Inteligencia de El Paso Texas (EPIC) de Estados Unidos, indagan el contexto en que se tomó esa decisión jurídica. Un documento de dos cuartillas Worst Drug Monsters señaló que el ex líder del cártel de Guadalajara contaba con un amparo, a diferencia de Ernesto Fonseca Carrillo quien no logró obtener ese instrumento legal y sigue en prisión por los asesinatos del ex agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Avelar. En 2013 el Consejo de la Judicatura informó que el amparo solo procede en la competencia de Caro Quintero.

¿Qué sucedió?: La Agencia antidrogas y el Centro de Inteligencia de El Paso, externaron sus dudas sobre la forma en que el poder judicial determinó haber encontrado elementos de improcedencia para no seguir adelante con ese juicio y decidiera sobreseer sin dictar sentencia dado que el asesinato de Camarena fue juzgado en el fuero federal cuando era competencia del juzgado local.