Así lo dice La Mont | En Oaxaca Murat

Oaxaca de Juárez.- El 21 de mayo 2016 el 48 gobernador de la entidad Alejandro Murat Hinojosa fijo 7 propuestas que permitieron asegurar su actual condición frente a otros aspirantes en el debate por la entidad: construcción de los hospitales de Huajuapan, del istmo de Tehuantepec y Hospital de la Mujer para así evitar que sus similares de género dieran a luz fuera de nosocomios. El relevante las becas de transporte y estudios incluidos estudiantes de pueblos autóctonos. A tres años de distancia y en cohabitación con la IV Transformación el gobernador Alejandro Murat asentó en entrevista con OEM “atrás quedó el estado de ingobernabilidad” que heredaron las administraciones de Ulises Ruíz y Gabino Cué Monteagudo.

¿Cree que la visita de 100 mil turistas nacionales y extranjeros a la 87 Guelaguetza cambiaron el rostro de la entidad?

Afortunadamente Oaxaca está llena de alegría y siente una vibra hoy de todas sus familias las cuales reciben con los brazos abiertos a los turistas nacionales e internacionales que comenté al secretario Miguel Torruco pueden superar los 150 mil en una entidad con grandeza histórica y diversidad música prehispánica y colonial que la convierten en mágica por su gastronomía.

¿Coincide con su antecesor 1998-2004 “la clave de la gobernabilidad radica en la gestión de recursos ante la federación?

A raíz del 2006 se deterioró la relación entre pueblo y gobierno lo cual derivó en un estado de ingobernabilidad cuando el pueblo no acepta disculpas y en ese contexto asumí los destinos de Oaxaca. Ahora se puede disfrutar esta Guelaguetza sin incidentes sobre todo cuando hay un diálogo sincero con los mentores de alto calibre es cuando sumamos el mayor número de días con clase en una década , educación media y superior con los mejores niveles y en seguridad no estamos en el rango de entidad complicada ero lo que hoy me preocupa como gobernador es claramente que no vaya a sucederles eso.

¿Qué hay respecto al efecto cucaracha desde Tuxtepec, cuenca del Papaloapan?

Fomentamos un operativo que se llama “fuerza segura” entre Oaxaca y Veracruz que ya esta desplegada, son una presencia importante en los focos rojos. En la capital recuperamos espacios públicos. Aquí por la Central de Abastos se encontraba deteriorado con niveles importantes de abandono y hoy gracias al programa revertimos esa condición con intervenciones oportunas de seguridad pública.

Foto: Especial

¿Cómo aprendieron sus gobernados a convivir con el término de protección civil ante los infaustos estragos que dejaron los sismos de septiembre 2017?

Los sismos implican gastos extraordinarios y más de esa magnitud porque afectó a todo México no solo Oaxaca dónde pegó en su corazón con 75 mil afectados más de 25 desastre total, y todas las vías de comunicación, comercio fueron una pérdida total. Las viviendas ya fueron revisadas, las tarjetas de ayuda se entregaron pero lo más importante es que recibieran un techo y reconstruyeron escuelas, hospitales para el servicio de todos..

¿A qué factores atribuye la lentitud del tramo carretero a la costa en las últimas tres administraciones?

Todo dependerá de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de los factores a los que haré frente y por eso tengo reuniones una vez a la semana porque heredaré más carreteras y no permitiré las interrupciones. Vamos a reaccionar para que no salga ninguna sorpresa porque al parecer si se necesita del apoyo de un presidente para la toma de decisiones y poder invertir los 7 mil millones ofrecidos por la Federación, la verdad estoy entusiasmado porque vamos a hacer historia.

¿Su identidad con el pensamiento de Benito Juárez responde a la lectura del liberalismo juarista de Jesús Reyes Heroles que mostró a los diputados de la LIV legislatura federal?

Tres días a la semana en recorrido por las ocho regiones buscamos al igual que el Benemérito de las Américas la impartición de una verdadera justicia social, no solamente de tacos de lengua sino la cotidiana tiene que ver con el apoyo al presidente municipal. El tiempo de gobierno es muy rápido así que hay que hacer lo que más se pueda y por eso debemos reinventarnos cada segundo, minuto, cada día más y hay que cambiar siempre para bien y apoyo de Oaxaca porque es por quien gobierno

¿Gobierna por igual a las 8 regiones donde existe administraciones similares o diferentes a la suya?

Por su puesto r pero hay que ver donde están las oportunidades para todos para crecer siempre con los factores vitales

¿Que significa combatir a la pobreza en la entidad que fue evaluado por el presidente Ernesto Zedillo como el éxito o fracaso de su administración?:

Primero hay que empezar con alimentación, salud y educación una gran parte de la población de Oaxaca necesita la sustentabilidad de estos factores para el estado donde lo primero siempre deben de ser los hijos, que haya hospitales. En lo que resta de esta semana informaré a las invitaciones de la resolución en pobreza, la verdad me siento entusiasmado porque ya hay una narrativa de eso que compartiré con el Presidente López Obrador comprometido como nadie con esta entidad.

¿Cree que su administración ya logró abatir las condiciones de pobreza descritas por Ernesto Zedillo como la evaluación o fracaso de su política social?.

Yo diría que no hay que traicionar a Oaxaca hay que apoyar al presidente porqué las dos autopistas que estarán en Oaxaca van a revolucionar y transformarnos como elevar a nivel mundial, porque la mejor creación es donde hay un alto nivel económico, Ahora la columna de derrama económica se encuentra aquí en la Guelagetza porque vienen turistas que están comiendo en restaurantes que tienen dinero para recibirlos, a los transportistas y ese derrame también impacta al sector agrícola y de una gran parte de las semillas de la producción turística de exportaciones.

¿Cómo se resuelve el problema de tala de madereros chiapanecos de la región de los Chimalapa?

Siempre es bueno dialogar y llegar en acuerdos con Chiapas y siempre defenderé a mis Chimalapas porque tenemos un buen ambiente en Chiapas y cordial relación con su gobernador Rutilio Escandón..

Y después de la 87 edición de la Guelaguetza ¿qué sigue para Oaxaca?

Deseo que el tránsito de 150,000 turistas para este evento los lleve a conocer el verdadero rostro de Oaxaca una excelente experiencia que se pueden vivir aquí, con la familia, reconocida como una de las 7 ciudades más bellas de México, y lo mejor estamos es que siempre los recibiremos con los brazos abiertos.