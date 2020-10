Así lo Dice La Mont | EPIC y Cártel de los Félix

Cárteles hidalguenses: El periodista Ricardo Ravelo y el ex candidato a gobernador de Veracruz, José Yunes Zorrila informaron que en México existen nueve cárteles con 74 brazos armados y tres de ellos en Hidalgo a los que desde 2018, El Paso Intelligence Center (EPIC), creado en 1974 para proveer inteligencia táctica a los gobiernos federal, estatal y local de EU, incluyó otro denominado Los Félix con incidencia en la próxima elección del 18 octubre, donde 32% de los electores convocados renovarán 84 municipios.

Atención: Se concentra en Mineral de la Reforma cuyo resultado marcará la elección estatal 2022. Ahí se entregan despensas, computadoras, cubre bocas y caretas para detección endémica, desazolvan drenajes, regalan yeguas cuarto de milla similares a las que Tomás Yarrington y Eugenio Hernández entregaban en tiempos de campaña bajo el amparo de “Los Felix”. EPIC describe como un subcártel aliado al ex rector Gerardo Sosa Castelán por seguridad se dejó el apodo (nickname) “el Mandulín” y “El Manotas” responsables de robo de autotransporte y violaciones a los grupos autóctonos desde la administración del extinto Guillermo Rossell de la Lama.

Objetivos: EPIC, división suroeste fue visitada en septiembre por su director Timothy Shea cercano al vicepresidente Mike Pence. Un informe interno “Jose Abreu Hidalgo´s ringleader” lo define como misógino “repulsion towards women, sentimental couples” (en poder de un ex secretario de Gobierno, actual empresario) y advierte sobre el poder acumulado por uno de los principales grupos criminales de la región centro del país.

¿Intocables Félix? Sus cuadros de mando son Jesús (El Jarocho) Soler, quien ocupó el área ¿antisecuestros? y un ex director de la policía investigadora. Todos involucrados en el cobro de piso en la capital y ahora proveedores de recursos en campañas de alcaldes quienes de ganar la elección escenificarían otro michoacanazo como el de mayo 2009.

Informe: Del ex director DEA Chuck Rosenberg y EPIC Huachicoleros Criminal Cartels, Fuel Theft, and Violence in Central Eastern, ubicó a Hidalgo en una escalada de Delincuencia Organizada bajo el mando del líder del Cártel de la Huasteca Jesús Sierra Zerón con presunto vínculo con el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio ¿Quién lo llevó a esa responsabilidad en la pasada administración federal y desde ese encargo bajar la guardia ante Oscar Flores Ramírez "el lunares" Cártel Tepito quien durante 4.4 años tomó el control de la zona Tizayuca. En la lista de los Félix aparecen; el ex gobernador de Puebla, Mario Marín posible socio de Abreu quien controla los giros negros del centro de Hidalgo donde se explota a menores de la sierra y huasteca?