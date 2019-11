Así lo dice La Mont | Equidad Género SCJN

Día de ellas. Víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer y dos meses después de conocida la iniciativa spot light que exhorta a las naciones suscriptas a eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas, el presidente AMLO envió una terna en la cual privilegia la equidad de género de aspirantes para ocupar el escaño del ex ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora (EMM).

De Cervantes a Esquivel: El pasado marzo la mayoría en el Senado, Morena, PT, PES y PV nombraron a Yasmín Esquivel Mossa (YEM) como ministra por un periodo de 15 años a lo cual el senador albiazul Damián Zepeda recordó que “YEM era un cuadro de Morena y no garantizaba independencia para resolver los temas del Poder Judicial”. Su homólogo de escaño Gustavo Madero advirtió “de no detener la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los órganos autónomos regresaremos a los tiempos de Echeverría y López Portillo quienes nombraban y cesaban a discrecionalidad”.

Chihuahua 2021: A un año que el PAN postule a su candidato (a) a gobernador la edil citadina Maru Campos (MC) mantiene ventaja sobre el senador Gustavo Madero. MC ésta posicionada en su capital, Camargo, Delicias y Cuauhtémoc que representan el 40%. Aún no es visible su posicionamiento en Juárez donde solo asiste el 20% de los electores. Por Morena solo apunta el senador Cruz Pérez Cuellar y el delegado federal Juan Carlos Loera quienes de no limar asperezas serán sustituidos por una tercera Bertha Luján de no alcanzar la dirigencia de Morena. Los rezagos del segundo gobierno de la alternancia PAN Javier Corral son la crisis financiera, inseguridad, cero obra pública y salud. Por el PRI que será el fiel de la balanza 2021 su líder Omar Bazán, el empresario Alejandro Cano. Una variable son los independientes Armando Cabada edil juarense y el alcalde de Parral Alfredo Lozoya.

Tlaxcala: El Ayuntamiento capitalino otorga becas y apoyos económicos. En la comunidad de Acuitlapilco 100 mujeres recibieron cursos con los que podrán obtener beneficios económicos y mejorar su calidad de vida…Iztacalco: Rehabilitación y reencarpetado asfáltico con una inversión de 6 millones de pesos que beneficia a 29 mil habitantes de la colonia Agrícola Oriental. El Alcalde Armando Quintero anunció también la remodelación total del deportivo Leandro Valle para fortalecer las actividades familiares y externó que “un espacio de carácter popular no significa que deba tener condiciones indignas”…PEF 2020: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los diputados reanudó ayer la sesión ordinaria para analizar y en su caso aprobar el dictamen. El Ejecutivo Federal propone un gasto total de 6, 096, 335.8 millones de pesos superior en 0.8% al aprobado en 2019.