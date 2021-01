Así lo dice La Mont | EU ¿liquidado?

3ª potencia: El 46 presidente estadounidense Joe Biden recibirá su encargo por parte del vicepresidente Mike Pence y la ausencia de Donald Trump. Lo mismo sucedió en 1856-1869 cuando el cuarto peor evaluado de los 46 mandatarios Andrew Johnson se negó asistir a la toma de posesión de Ulysses S. Grant 1825-1829 y John Quincy Adams con Andrew Jackson 1829-1837.

Watergate: O grabación de conversaciones del Comité Nacional Demócrata 1972 que forzó la dimisión de Richard Nixon quien no asistió al juramento de su vicepresidente Gerald Ford. Aunque la Constitución de EU otorga poderes totales al presidente en la concesión de indultos por delitos cometidos contra la nación existe una excepción vinculada al procedimiento de juicio al presidente en el Congreso como es el impeachment que inhabilitará al agente inmobiliario neoyorquino para ejercer cargos públicos durante 25 años y no regreso 2024.

Dossier Trump: Lo posee el ex espía británico Christopher Steele que recopiló sus aventuras sexuales en la suite de un hotel de Moscú a través del cual ¿Vladimir Putin le pisó la sombra? ¿Borrará de la esfera política a Trump incluso ante sus partidarios de la Asociación Nacional del Rifle, Oliver North vinculado con el Irangate y el Ku Kux Klan de David Duke quien defendió como Trump, al general de la Confederación durante la Guerra Civil, Robert Lee y nos llamó “mexicanos sucios y grasosos”?

Nombramientos: Persuadido por su secretario de Estado Anthony Blinken el presidente Joe Biden nombró a la ex embajadora ante México Roberta Jacobson como Zar Fronteriza dependiente del Consejo Nacional de Seguridad y clave para el seguimiento de las reformas migratorias 2021-2025. Es amiga de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. En 2018 dimitió a su encargo cuando fue ignorada en una intempestiva visita a México por el “yerno incómodo” Jarred Kushner (JK) no así el secretario de Estado Rex Tillerson quien en su última comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, atestiguada por la líder camaral Nancy Pelosi, acusó a JK de dirigir la diplomacia a espaldas de la nación y acusó al ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray “lo sorprendí en una cena con JK sin informar al Departamento de Estado sobre los verdaderos motivos de ese encuentro privado”. Donde tal vez se urdió la injustificada entrega de la presea $Águila Azteca$ por el sexenio de la corrupción 2012-2018.

Xavier Becerra: El ex fiscal de California (cargo que ocupó la vicepresidente Kamala Harris) será el titular de la Secretaría de Salud y combate al Covid-19 en coordinación con los médicos de la Casa Blanca, Kevin O´Connor y Anthony Fauci. De salir airoso sería el primer mexicano con posibilidades de ocupar la presidencia de EU.