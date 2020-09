Proceso: Al aprobarse el formato de recolección de firmas para la Consulta Popular sobre el enjuiciamiento a ex presidentes por actos de corrupción que entrará en vigor al momento de su aprobación Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y Peña quedarían en la mira del Congreso y de los mexicanos para que, de resultar culpables, se les aplique extinción de dominio en sus bienes no comprobados.

Origen: De esta disposición el Día Internacional contra la Corrupción que se celebrará el 9 de diciembre fecha en la que ¿caería uno de ellos? Uno fue acusado por el periódico español La Vanguardia de amasar en su "atribulado sexenio" 5 mil millones de dólares.

¿Innombrable? Previamente, en mayo de 1984 en referencia al extinto Miguel de la Madrid, The Washington Post publicó en la columna del periodista Jack Anderson "México hace millonarios a sus presidentes" y fue señalado, basado en fuentes de la CIA, de reunir 162 millones de dólares "una cantidad discreta en comparación con su predecesor José López Portillo cuya fortuna fue calculada entre 1 mil y 3 mil millones de dólares".

Aval AMLO: El presidente elogió la eliminación de ese fuero para que puedan ser juzgados por diversos delitos. Coincidió con la denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral sobre el desvío de 13 millones a través del abogado Juan Collado para cumplir un compromiso que tenía su predecesor César Duarte con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para que lo llevará a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que le arrebató Manlio Fabio Beltrones.

Baja California: Favorable respuesta a las etnias Kiliwas y Kumiais para detener el robo de la Yuca, una planta endémica aplicada a su salud debido a la gestión de los programas de SADER del delegado federal Jesús Ruiz Uribe.

Rusia no Biden: Dos meses antes de la contienda presidencial de Estados Unidos, The Oregonian recordó que en 40 años con dos excepciones (en 1980 cuando el demócrata Jimmy Carter perdió ante el republicano Ronald Reagan y George H W Bush ante el demócrata Bill Clinton) ninguno de los inquilinos de la Oficina Oval perdió una elección. Frente al fantasma de Carter y Bush padre, Donald Trump solicitó ¿inducido por Rusia? a Joe Biden someterse a la Evaluación Cognitiva Montreal (MoCa) una prueba diseñada para detectar el deterioro cognitivo producido por demencia, alzheimer o esclerosis múltiple. No espero la respuesta de Biden quien a través de su segunda esposa Jill señaló "la mayoría de los que se someten al test MoCa son quienes advierten un declive mental". Ante esa condición hasta la directora de la CIA, Gina Haspel sucesora de Mike Pompeo debió aceptar que el Kremlin interviene para favorecer la reelección de Trump.