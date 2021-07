Echeverría JLP MMH y CSG: En tres décadas los inquilinos de Los Pinos fijaron reglas para su sucesión. Primero, a través del filtro institucional la Subsecretaría de Gobernación donde se proveyó a los medios la biografía blanca y negra de los aspirantes. En el proceso de 1975 el inicial puntero y titular de Cobián, Mario Moya Palencia resbaló ante la ‘Consensada’ filtración de sus vínculos con el narcotraficante Alberto Sicilia Falcón (ASF) James Mills (JM) The Underground Empire. El día de su aprehensión a ASF se descubrió portando una credencial de agente de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de Gobernación.

Informe PGR: Su titular Pedro Ojeda Paullada no omitió los vínculos de Sicilia con políticos del PRI, entre ellos tres gobernadores que simpatizaron con la candidatura del protector de ASF. Ante la contundencia de la operación conjunta PGR y DEA, JM sugirió que MMP fuera desplazado por su similar de Hacienda, José López Portillo (JLP). Seis años después JLP consultó con sus líderes del Congreso.

Respuesta: A dos meses del destape de Miguel de la Madrid (MM), el presidente JLP no perdonó a Javier García Paniagua madrugar con un candidato a fin del Estado de México como el secretario de Hacienda, Ramón Ferrat Sola en contra de la voluntad de MM quien se inclinó por Alfredo del Mazo González (AMG) que a su vez sumó al líder de la CTM Fidel Velázquez. La sucesión del Palacio de Lerdo anticipó la presidencial, ante un hecho consumado MM quería a Del Mazo como gobernador. La nominación de Carlos Salinas (CS) que precedida del pre-destape del titular de la PGR Sergio García Ramírez por parte de su similar de Energía AMG que culminó término en el exilio como Embajador ante la Unión Europea.

¿Colosio o Camacho? La postulación de Luis Donaldo Colosio fue precedida del desgaste natural del Regente DDF Manuel Camacho quien apaciguó los diferentes movimientos sociales contra Salinas, incluida la campaña presidencial 1994 en medio del surgimiento del EZLN. CS nunca ocultó sus cartas: Colosio y Camacho, aunque al final cedió la candidatura sustituta a Zedillo, quien solo formalizó la entrega del poder y primera alternancia con Fox.

Aspirantes: Previa la actual semana de destapes, la empresa C&E Campaingns situó a los punteros sucesión 2024 del PAN Ricardo Anaya 39.50 vs su paisano Pancho Domínguez 26.70. Por el PRI Osorio Chong 34, Beltrones 23.80 y su líder nacional Alejandro Moreno 26,40. Por el gobernante Morena Sheimbaun 28.50, Ebrard 26.50, Fernández Noroña 15 y Monreal 13.80. No se descarta que de no ser postulado por Morena, cualquiera alcanzaría espacio en PVEM o PT. El tercero buscaría a la alianza PRI-PRD pues mantiene vínculos con los Chuchos y dos gobernadores priistas y su partido emergente.