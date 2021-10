Aviso: Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) al dominar la hidroelectricidad América Latina se prevé que para el año 2030 su demanda aumente un 70% lo cual significa que durante este periodo, se necesitarán más de 140 gigavatios de nueva capacidad eléctrica ¿Cómo afrontarán México y el continente este reto?

Visión: Pese que el ex secretario de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) Alfonso Blanco descartó la reedición de los apagones del 2003 que sólo en el noreste de Estados Unidos y Canadá afectaron a 50 millones de personas como igual cifra en América del Sur y el peor del nuevo milenio 2012 en la India con 700 millones de personas. La CFE aprende de esas experiencias no así en las pasadas administraciones como Enrique Ochoa que en 2015 registró pérdidas históricas por 93 mil 912 millones de pesos, monto del cual se explicó resultó por el pasivo laboral de la paraestatal.

Liquidaciones: Pese que los directores de CFE (1994-2018) atribuyeron el pasivo al caos de la paraestatal, no explicaron mexicoleaks.mx septiembre 2016, por qué la empresa gastó siete veces más de lo debido (5.2 millones de pesos) en sus liquidaciones a ex directores que permanecieron tres años en su cargo como Antonio Vivanco, Francisco Ochoa, Enrique Ochoa y Jaime González quien ocupó la Comisión Nacional Bancaria y por solo cinco meses recibió 687 mil pesos de liquidación. Lo anterior sin incluir a los pensionados consentidos ex directores de Comunicación Social.

Otra CFE: El ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz (MBD) renunció al PRI cuando los tricolores de Roberto Madrazo, Manlio Fabio Beltrones y Mariano Palacios Alcocer se entregaron al presidente Vicente Fox, razón por la cual el poblano pidió a los electores votaran por AMLO. En 2012 por iniciativa de la Coalición PRD-MC-PT fue invitado para aceptar la candidatura al Senado donde ocupó la Comisión de Energía.

Responderemos: Dijo el director de CFE, “Con servicio eléctrico permanente”. Junto con su director de Intermediación de Contratos Legados Mario Morales Vielmas, MBD señaló que la capacidad instalada entre CFE y privados es de 89 mil 890 megawatts frente a una demanda máxima para los próximos meses "Los más críticos del año por 48 mil 150 watts, una sobreoferta de capacidad y una demanda máxima para 2024" año que dejará su encargo, no antes como desearían las transnacionales eléctricas. Al igual que su padre Manuel Bartlett Bautista forzado por la perversidad de Los Pinos a separarse del cargo de gobernador de Tabasco solo por la defensa de esa entidad, ahora su hijo MBD, apuesta con el presidente AMLO a cambiar la lógica del Estado priista sumiso Iberdrola, por otro que provea electricidad justa a los mexicanos.