Así lo dice La Mont | Focos rojos PRI

Chiapas 2000: El nombramiento de Eduardo Robledo Rincón 1994, Sami David 2000 y Roberto Albores 2018 como candidatos al Palacio de Gobierno Tuxtleco allanaron el camino para la primera destitución forzada con Julio César Ruíz Ferro, alternancia Pablo Salazar Mendiguchia y ¿continuidad opositora al tricolor 2012-2018?

Veto: Dos factores incidieron en la destitución de Robledo Rincón: la negativa a reconocer su derrota por parte del candidato perredista y pluma del subcomandante Marcos, del periodista Amado Avendaño como la Comandancia Clandestina Armada, segundo la visita a la zona zapatista La Garrucha del enviado del presidente electo Ernesto Zedillo y posterior secretario de Gobernación Esteban Moctezuma Barragán.

28 días: Fue el tiempo que el colosista Robledo Rincón permaneció al frente del gobierno chiapaneco quien fue relevado por Julio César Ruíz Ferro quien también cayó como resultado de la masacre diciembre 1997 Chenalhó donde en un previo evento proselitista el senador Sami David afirmó “aquí no sucede nada” y no solo él, el secretario de Sedesol Carlos Rojas de visita en la misma localidad sostuvo “la inversión social no se orientará a la contrainsurgencia”.

Verdes: Previamente el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre visitó la región que incrementó el número de desplazados de Yaxgemel, Yabteclum hacia Polhó donde un Consejo Autónomo planteó esa fórmula de gobierno para esas localidades acusadas por el CISEN de propagar el “fundamentalismo religioso”. Pese a los barruntos de violencia y al igual que Sami David, Ruíz Ferro defendió la paz chicha o de Yabteclum, donde se saqueaban las casas de los desplazados zapatistas vía el tricolor Felipe Gómez.

Después Albores: En ese contexto se convirtió en el 126 gobernador Roberto Albores Guillén, llamado por Marcos “el Croquetas”, quien respondió con una ley sobre Derechos y Cultura Indígena pero no suficiente para evitar la derrota y primera alternancia 2000 ante aliancista Pablo Salazar quien después terminó en prisión.

Entre otras cosas...

Todos los artículos de la Ley de Seguridad Interior “son violatorios de la Constitución” afirmó la vocera del GPPRD Cristina Gaytán quien confío que la Acción de Inconstitucionalidad presentada por 188 diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, cancele la Ley de Seguridad Interior…No Gaby: Aunque con una curul Gaby Cuevas garantizaría su permanencia en la Interparlamentaria Mundial sus ex correligionarios como Fernando Herrera señalaron que “sí quería debía asistir por mayoría relativa no de lista”. Isabel Miranda de Wallace Alto al Secuestro aclaró que el descenso de plagios fue exprés y transitorio no en todo su conjunto pero con un 30% aún es una cifra dolorosa para el país.