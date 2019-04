Así lo dice La Mont | Frontera Porosa

Quinta Grijalva: La victoria del candidato de Morena Tabasco, Adán Augusto López (AAL) 2018, junto con la mayoría en el congreso local y los ayuntamientos incluido Macuspana y el centro, no solo permitió al presidente AMLO recuperar lo hurtado frente Salvador Neme Castillo 1988 y Roberto Madrazo 1994, sino también el control de la frontera porosa con Centroamérica, crucial para las cuatro regiones de la entidad.

¿Frontera porosa?: El ex integrante de la comisión de Justicia Senado AAL, advirtió que un puesto público no significa cumplir una aspiración personal sino restituir la seguridad de dos millones de gobernados. Reconoció que La migración, el narcotráfico y el contrabando hacen que ciertos puntos geográficos de la frontera México–Guatemala semejen “hoyos negros geopolíticos o espacios de ingobernabilidad”.

Anarquía: No fallan los datos ni fichas de seguridad nacional al gobernador AAL, pues desde 2006 El Ceibo quedó fuera de control para las autoridades guatemaltecas y como dijo su antecesor Arturo Núñez “la importancia de la frontera sur trasciende lo binacional con Guatemala y Belice para convertirse en un componente estratégico de la con EU. Conforme incrementa la presión de Washington, AMLO procesa con un candidato visible, ex subsecretario de Gobernación y ex Tabasco, Arturo Núñez.

¿Luna a Prisión?: “El legado del edil obregonense, Leonel Luna son ocho mil aviadores y pagos millonarios sin sustento a empresas extrañas” apuntó la sucesora Layda. Respecto a la solicitud del diputado local Eduardo Santillán de llevar a las rejas a Luna y asociados Sansores se pronunció por que la Auditoría CDMX, concluya las investigaciones y confío en el mando único de seguridad…. Ecuador: El Embajador ante México, Leonardo Arizaga adelantó que en agosto cuando será la primera visita de su presidente Lenín Moreno a México… Hannover Messe, Guanajuato: A partir del 9 de octubre, esta feria que se originó en Alemania, actualmente se realiza también en Estados Unidos, Singapur y China. A partir del 2019 tendrá también, algunos años, como sede la ciudad de León. El gobernador, Diego Sinhue destacó que además de la derrama económica, “lo más importante es que la feria acercará la industria de la tecnología al estado”…

Tlaxcala: Su alcaldesa Anabell Ávalos, será parte de la Mesa Directiva de la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes (AMECI) en la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Resiliencia en las Ciudades, derivado del trabajo y aportación efectuada en la Fenamm- …Chihuahua 2021: El senador Cruz Pérez Cuéllar se perfila para alcanzar el palacio de gobierno en Chihuahua y en la última encuesta mantiene seis puntos de ventaja sobre el edil juarense Armando Cabada y la alcaldesa citadina María Eugenia Campos.