Así lo dice La Mont | Frontera sur y Espartaqueada

Seguridad Nacional: A su arribo a los pasos informales a orilla del río Suchiate los efectivos militares deberían contar con vacunas vs Covid además de escudos antimotines, toletes y chalecos protectores y la compañía del embajador de Guatemala, Búcaro Flores. En los gobiernos albiazul y tricolor de FCH y EPN operaban 59 centros de detención en Chiapas, Veracruz y Oaxaca que carecían de defensores de Derechos Humanos y acceso de medios de comunicación.

¿Cuartos de castigo? En ellos los agentes de migración recurrían a la amenaza y aislamiento que según Americas Watch incidieron en el desarrollo físico, emocional y psicológico de hombres, mujeres, niños y adolescentes en las administraciones de Bush, Obama, Trump y la actual de Biden. El control de la frontera sur dejó de ser un problema local para regionalizarse por lo cual una buena agenda bilateral incluye con el demócrata Biden la capacidad de contener una marea que en 2018 incluyó además del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) inmigrantes de Guinea, Liberia, Bangladesh y China.

No Plan Sur (PS): Bajo la presidencia de FCH y EPN, México adaptó su política de inmigración a la doctrina de Seguridad Nacional de EU para muestra PS (sistema de vigilancia policial y militar) que cedió a EU los temas de narcotráfico y migración relacionados en la frontera para disuadir la emigración centroamericana a los EU al reforzar las inspecciones de vehículos en carretera para buscar indocumentados a lo largo del Istmo de Tehuantepec.

Fox: Buscó estimular el crecimiento económico en Centroamérica con el Plan Puebla Panamá, pero fue reemplazado por la Iniciativa Mérida EU y México como parte de la recién declarada “guerra” contra la droga y la delincuencia de México.

Advertencia: El líder del antorchismo nacional Aquiles Córdova afirmó en la 35-Espartaqueada virtual “Ante el panorama de crisis que se encuentra sumida la educación por la pandemia la actividad deportiva como cultural es parte del espiritualismo del hombre y los jóvenes debieron ser prioritarios en el Plan Nacional de Vacunación"…Récord: Alcanzó Nezahualcóyotl en dos días al vacunar a 67 mil 482 adultos mayores vs Covid-19 informó el edil Juan Hugo de la Rosa…¿Estado fallido? Según el Jefe del Comando Norte de EU Glen D. VanHerck, "así se encuentra 35% del territorio mexicano" un funcionario heredado a Biden por el jefe del Comando Sur y titular de la Oficina de la Casa Blanca John Kelly durante la presidencia de Donald Trump…Detrás: Del crimen de la candidata ‘Coalición Va por Oaxaca’ Ivonne Gallegos ¿se encuentra la misma célula criminal integrada por el extinto hermano de un ex gobernador cuyo nombre apareció en la investigación del ex agente de la DFS Tomás Morlet Bohórquez?