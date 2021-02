Así lo dice La Mont | ¿Ganó Navarro Quintero Nayarit?

Por Federico Lamont

Inicio pesadilla: El sábado 12 de marzo 2005 se consumó el primero de dos fraudes que enfrentó el senador Miguel Ángel Navarro Quintero (MANQ) ante el ex diputado federal Ney González y ex alcalde de Tepic ¿Derrotado? en el proceso interno de elección para candidato a gobernador de Nayarit por el hijo de uno de los líderes históricos de la CTM, Emilio M. González quien según la nota de Oscar Verdín Camacho, el 13 de diciembre 2017 no solo impuso como sucesor a Roberto Sandoval sino también se encubrió uno de los fraudes por 89 millones de pesos que tapó el narco-fiscal Edgar Veytia.

Origen: La denuncia quedó asentada en el expediente del sistema tradicional 53/2017 el cual no procesó la presente administración albiazul, no obstante el compromiso de llevar a prisión a los corruptos. De ganar el 6 de junio MANQ deberá borrar el legado de Sandoval-Veytia y retomar ese dossier que dejaría al descubierto la inmensa fortuna de uno de sus antecesores, presumiblemente con lavado de dinero en el desarrollo turístico de Nuevo San Blas en los poblados de Matanchén y Aticama.

Dimisión: En 1999 en su campaña por la alcaldía de Tepic, MANQ comentó su temor por "los barruntos que dejaría a Nayarit el flujo de dinero sucio". Le asistió la verdad, pues ese mismo año el gobernador cetemista Rigoberto Ochoa Zaragoza (ROZ) y su secretario de Gobierno, Sigfrido de la Torre fueron mencionados por el diputado perredista Roberto Parra Rodríguez "Es del dominio público la connivencia del grupo en el poder con el narcotráfico, el que por cierto actúa como pez en el agua".

¿Qué sigue? De suceder a Antonio Echeverría García, MANQ deberá depurar conjuntamente con la Federación los órganos internos de justicia y abrir el expediente 53/0 para que los nayaritas conozcan el origen de la fortuna de sus antecesores. El PAN tampoco escapó a esas acusaciones pues en abril 2017 el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza presentó un video que evidenció el presunto vínculo del candidato de la alianza ‘Juntos por Ti’ PAN-PRD-Antonio Echeverría con el ex fiscal Edgar Veytia bajo proceso por narcotráfico en EU y su vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin novedad: Al asegurar su candidatura Morena por la alcaldía, el senador Ricardo Ahued se convirtió en el primer aspirante Veracruz-2024. En el camino sufrió el secuestro de su hermano y doctor Gerardo Ahuel Bardahuil en la capital veracruzana que hasta octubre 2020 ocupó el segundo lugar entre los municipios del país con mayor incidencia de plagios. Según el resultado que arroje el proceso de 125 alcaldes, diputados locales y federales; avanzará o no, la precandidatura de Ernesto Nemer hacia el Palacio de Lerdo-2023 en la cual enfrentará a la titular de SEP, Delfina Gómez.