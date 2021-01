Michoacán: Con la postulación de Raúl Morón ganó el gobernador Silvano Aureoles Conejo quien en la campaña presidencial 2018 apoyó al priista Antonio Meade Kuribreña. El legado de Morón fueron las marchas en su segundo informe por la muerte del joven Julio César Chagoya por excesivo uso de la fuerza que llevó a la separación de la comisionada de Seguridad, Julisa Suárez.

Otros aspirantes: Con Morón se identifica al ex gobernador Leonel Godoy cuyo primo hermano Julio César Godoy fue vinculado en 2010 por la extinta PGR con la organización criminal de Los Templarios y al final pagó una fianza de 6 mil 500 pesos para no alcanzar en El Altiplano a Servando Gómez Martínez "La Tuta" quien cumple una sentencia de 55 años.

Solio de Ocampo: Avizora continuidad pues los votos que reste a Morón, el senador Cristóbal Arias aspirante de Fuerza por México de Pedro Haces, serían capitalizados por el ex secretario de Gobierno y delfín de Silvano Aureoles, Carlos Herrera Tello. La relación entre 4-T y PRD-Aureoles finiquitó con la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto.

BCS: La retendrá el gobernador albiazul Carlos Mendoza con el ex diputado federal y ex edil de Comondú Francisco Pelayo, sobrino del ex perredista y después gobernador del PAN Marcos Covarrubias. Morena postuló a su ex delegado federal Víctor Manuel Castro respaldado por los hermanos Antonio y Narciso Agundez en cuya gestión Baja California Sur y Los Cabos, conforme con las investigaciones asentadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/0184/2013, el líder del Cártel del Pacífico realizó diversos vuelos sin reporte aeroportuario en una avioneta Cessna 206 en la que The Shorty con su jefe de ayudantes y piloto en esa región, "El Cachimba" y un ex gobernador facilitaron los medios para emplear como pista clandestina, un tramo de la carretera Cabo San Lucas-San José del Cabo en el kilómetro 20 conocido por el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) "Death Strech" por la cantidad de desapariciones.

Albiazules colorados: No escapan a investigaciones federales pues el empresario Rafael Muñoz Martínez demandó penalmente a un gobernador y a su procurador por presuntos vínculos con el narcotráfico. La respuesta a esa denuncia fue la detención Muñoz Martínez quien después fue liberado y confío que el ahora gobernador saliente Carlos Mendoza cumpliera su palabra de limpiar los órganos de justicia de la infiltración del crimen organizado…Vs Covid: El secretario de Salud Edomex Gabriel O´Shea recordó que las vacunas serán distribuidas entre los 127 mil integrantes de su personal y en su caso (contrajo Covid 2019), esperará su turno pues cuenta con 55 años. Informó que suman 3 mil 15 pacientes hospitalizados, 473 intubados con una ocupación del 82%.