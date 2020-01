Así lo dice La Mont | Gobernador paceño R. Muñoz 2021-27

Destape: En su visita a La Paz el líder nacional del PAN Marko Cortés (MK) anticipó que su partido reeditará en Palacio de Gobierno pues el ejecutivo estatal Carlos Mendoza Davis (CMD) tiene una evaluación satisfactoria. Los candidatos visibles para la nominación albiazul son la senadora Guadalupe Saldaña, los secretarios: de Gobierno Álvaro de La Peña, Finanzas Isidro Jordán y Planeación Urbana Genaro Ruiz, así como el exdiputado federal y ex alcalde de Comondú, Francisco Pelayo.

Coalición PAN: Para asegurar esa continuidad, MK no descarta una coalición PRI-PRD. En 2018 Morena se alzó con la victoria en los municipios que definen la elección estatal; La Paz considerado el segundo municipio más seguro del país, encabezado por Rubén Muñoz y Los Cabos. En 1999 otro edil paceño ganó la elección constitucional, Leonel Cota (LC) quien por esa condición y su cercanía con el ex líder del CEN del PRD, AMLO llegó a ese encargo.

LC: En diciembre 2018, AMLO lo nombró secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al concluir 2019, LC mantuvo distancia con un desayuno de unidad convocado por el ex senador Víctor Castro donde no aparecieron los ediles de La Paz, Rubén Muñoz y Los Cabos. El que si se dejó ver fue el ex ejecutivo estatal y ex presidiario Narciso Agúndez (NA) a quien un juez dictó auto de formal prisión por desvío de 52 millones de pesos.

Castro y Narciso: De resultar nominado el delegado de Programas Federales, Víctor Castro el beneficiario sería NA quien fue el tercero de los gobernadores perredistas en reconocer al presidente electo Felipe Calderón.

Vs NAM: Según el politólogo Antonio Crespo la adquisición del predio Isla Magdalena, considerado uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad y puerta al santuario ballenero en Comondú, mostró que perredistas y petistas como NA y la priista Angélica Rivera ex esposa de Enrique Peña “se encuentran al mismo nivel de corrupción”.

Más datos NA: Son la incriminación de jóvenes de economía vulnerable en el crimen ocurrido en una discoteca de La Paz, atribuido al hijo del ex gobernador a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto debería investigar el atraco cometido por el hermano incómodo, cuando encabezó el organismo operador del agua potable de Los Cabos, el cual presumiblemente ubicó en una cuenta personal 25 millones de pesos que misteriosamente desaparecieron de su oficina.

Al frente: De los precandidatos de Morena se mantiene el edil Rubén Muñoz, cuya capital La Paz, The New York Times ubicó entre los 52 destinos del mundo a visitar en 2020. RM recuperó espacios públicos a través de una mejor coordinación con los poderes ejecutivo federal y estatal en materia de seguridad.