Así lo dice La Mont | Gobernador rechazado Aureoles

Único PRD: El último gobernador del PRD en funciones hasta octubre es Silvano Aureoles Conejo quien mostró arrestos al madrugar en la entrada de Palacio Nacional para ingresar a la mañanera encontrando que el acceso es restringido a periodistas, reporteros y youtuberos, no así gobernadores. Pese a ello, suplicó diciendo que su causa es noble "Mis paisanos michoacanos no caigan en seis años de un narcogobierno pues me costó trabajo sacar a las huestes de Jesús Reyna y Fausto Vallejo con los cuales se metieron hasta la cocina del gobierno del Solio de Ocampo".

Aquí las pruebas: Diría el ex integrante de Foro Nuevo Sol "AMLO aquí traigo esta carpeta" pero se equivocó de ventanilla por la debió presentar en la Fiscalía General de la República (FGR) no en Palacio Nacional.

¿Cómo Jesús Reyna? Tal vez el gobernador Silvano Aureoles olvidó que uno de sus antecesores Jesús Reyna García concluyó en el Penal de Alta Seguridad de La Palma su deseo de derrocar a Fausto Vallejo para restaurar el honor de la elección pérdida en 2007 ante Leonel Godoy quien ahora aspira a coordinar a los diputados de Morena en San Lázaro. Olvidó también que en su contra pesan las acusaciones de su ex correligionario Cristóbal Arias en el sentido que "dos ex narcogobernadores Leonel Godoy como Jesús Reyna operaron en favor del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla en la pasada elección del 6 de junio.

Otro penal: Quien como Jesús Reyna podría concluir su búsqueda por Palacio Nacional es "David Franco Rodríguez" donde en tres celdas VIP se conoció el verdadero quehacer del ex comisionado Alfredo Castillo a quien el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla ofreció llamar a cuentas una vez que juré como 125 ejecutivo del Solio de Ocampo. Ahora entendemos porque Michoacán cuenta con el único municipio autónomo del país que es Cherán…Puebla: El gobernador Miguel Barbosa informó que se detectó la falta de 6 mil piezas en 9 museos de los 20 a cargo del gobierno estatal por lo que iniciará los procedimientos administrativos correspondientes. Aseguró que su gobierno registrará y garantizará el acervo cultural de la entidad. Por otra parte, el ejecutivo estatal refrendó el compromiso de alcanzar los altos niveles de eficiencia en el servicio público, de acercar y facilitar todos los trámites a la población, así como de empoderar los poblanos, pues les dio los instrumentos jurídicos para obtener servicios más eficientes…IMSS: Promueve estrategias para evitar el repunte de contagios de COVID-19 en aquellas regiones que se rigen por el turismo, con el objetivo de cuidar de los viajeros, las empresas y sus trabajadores que brindan servicios a quienes lleguen a esas zonas durante el periodo vacacional de verano.