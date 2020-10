Así lo dice La Mont | Gracias DEA ¿Quién sigue?

Estrategia: Los ex agentes estadounidenses de operaciones internacionales de la Administración y Control de Drogas (DEA) Mike Vigil y Tom Pasquarello conocen los alcances del Programa de Recompensas Antinarcóticos (NRP) que en 24 horas convierte a un delincuente en millonario como sería el caso de un ex marine quien en la investigación de 10 años, realizada a "El Padrino", incriminó con la información "es propietario dos vehículos, cuatro casas la más ostentosa con un valor de 5 millones de pesos y otros 14 millones en inversiones".

¿Antecesores? El extinto embajador de Estados Unidos, John Gavin acusó a un sobrino del ex titular de Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Arévalo de Gardoqui de participar en el traslado de toneladas de cocaína a México, procedentes de Ecuador lo cual se asentó en el oficio C1/C4/ZP/4852/07 y posteriormente PGR/UEDO/ 044/2003. La fuente de Gavin fue un agente de la DEA, Héctor Berrellez, quien a la muerte de su colega Enrique Camarena fue designado jefe de la "Operación Leyenda" para encontrar a los autores del homicidio. El nombre de Juan Arévalo de Gardoqui, quien murió en 2000, salió a relucir en una Corte de California donde se le vinculó con el caso Camarena.

NPR: Según la Oficina de Narcóticos y Aplicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del NRP en un lustro se entregaron a 39 testigos 43 millones de dólares con lo cual se arrestó, 21 junio 2012, a Jesús Alfredo Guzmán hijo de El Chapo Guzmán y con la ayuda de sus connacionales al “El Padrino”.

Gabinete de Seguridad: De alcanzar la Operación Padrino a otros funcionarios del ex presidente Enrique Peña Nieto, estos se ubicarían en el gabinete de Seguridad del cual formaron parte los ex procuradores, secretarios de Marina, Gobernación, CISEN y la Subsecretaría de Seguridad y Planeación. Esta semana caerá Tomás Zerón, ex secretario del Consejo Técnico de Seguridad, a quien su jefe asignó 24 escoltas y ocho automóviles blindados autor de la "verdad histórica" sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

