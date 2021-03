Así lo dice La Mont | Guerrero ¿Hay toro o Mojica?

¡Sí será! La Comisión de Honestidad y Justicia (CHJ) Morena determinó que su candidato a gobernador por Guerrero, Félix Salgado (FS) no se encuentra inhabilitado como servidor público ni existe un antecedente penal en su contra frente a los agravios que causó al Movimiento Feminista de Guerrero la candidatura de quien es el esposo de la oriunda de Placeres del Oro, Coyuca de Catalán María de Jesús Pineda.

¿Qué sigue? Derivado de las acusaciones en contra de FS le asiste el principio de presunción de inocencia por lo cual la CHJ esperará hasta que se le pruebe o no su responsabilidad víspera del inicio de la contienda de gobernador, el viernes 5 marzo para la cual PRI-PRD registraron como su abanderado al ex secretario de Desarrollo Social de Héctor Astudillo y ex edil Chilpancingo Mario Moreno quien ya está a 4 puntos del ¿aún abanderado moreno?

Fallo: Aunque el 15 de febrero FS se registró como candidato a gobernador, en una entrevista con el colega Misael Habana el otro precandidato Pablo Amílcar estalló el escándalo nacional con el propósito de convertir al ‘Toro’ en la reedición del ‘goberprecioso Mario Marín’. Como respuesta FS compareció ante la CHJ que informó la existencia de dos expedientes uno de ellos CNH-GRO-029/2021 que esta semana impedirá su registro en la mesa de recepción de aspirantes donde se volverán a revisar ¿con lupa? los perfiles que al no cumplir FS lo excluirán de la nominación que ¿asumirá la segunda mejor posicionada del pasado proceso interno y ex senadora Beatriz Mojica?

¡Alerta electoral! El ‘Efecto Toro’ que dividió a Morena, amenaza con extenderse a la capital del país con 11 millones de electores cuya intención de voto en las próximas elecciones del 6 junio, está en 30-32 por ciento, cercano al porcentaje de 35 registrado en 2020 pero alejado del 48 por ciento con el que ganó la Ciudad de México vs PAN que obtuvo 20 y PRI 10 por ciento. El 6 de junio más de 2 millones y medio de guerrerenses, dentro del padrón electoral, podrán votar por 28 diputaciones de mayoría relativa, 80 presidencias municipales y 580 regidurías. También se renovarán 85 sindicaturas y 18 diputaciones de representación proporcional.

Mujeres al poder: En Ciudad de México se ve una cerrada disputa por el 13 Distrito Electoral Federal en el cual Fuerza por México, postularía Karla Ávila (KA) vs PAN, Margarita Zavala y PES, Salomón Chertorivski. Según (KA) en el 13 triunfará el abanderado que integre en su plataforma equidad de género, ofrezca a sus representados el generar su fuente empleo y seguridad dentro como fuera del hogar…Definición: En Coyoacán Gerardo Villanueva aventaja a Carlos Castillo. El segundo es diputado, mientras que el primero no tiene actualmente ningún cargo público.