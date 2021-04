El pueblo se cansa…"La Cleptomanía es un trastorno mental infrecuente pero grave que se manifiesta como la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar el dinero del pueblo que propiciaron violencia y pobreza en las siete regiones de Guerrero" afirmó quien asegura ser el único candidato con registro a gobernador, Fidel Payán Cortinas el cual acudió el domingo al Instituto Electoral y Participación Ciudadana con el propósito de sustituir al depuesto Félix Salgado Macedonio.

Anualidad: "19 mil millones de pesos se roban cada año los dueños de Casa Guerrero como subsidio a una inoperante burocracia que mantiene sumida, en niveles similares a Burundi, a la región de La Montaña donde su población muere de enfermedades como gripe o infecciones estomacales aún sin contra Covid 19" asentó el precursor de Morena Guerrero.

Infiltrados: Lamentó que existan, tanto en su comité estatal como nacional "quienes piensan igual que los Chuchos del PRD en 2006 cuando traicionaron a Andrés Manuel ante una reacción rapaz que entregó al país a los tentáculos del narcotráfico, la violencia y el saqueo sistemático".

Prian ¿Con qué cara se presentarán los saqueadores de Chilpancingo en el municipio y en las siete regiones del Estado, los cuales continuarían ahí derrochando 10 mil millones de pesos anuales? Se le inquirió ¿Si el nombre de Félix Salgado no va impreso en las boletas, Moreno Arcos de la Alianza Va Guerrero sería el próximo Gobernador? "Eso quisieran pero el cambio comenzó cuando quienes somos de la izquierda histórica y como jóvenes no ocultamos la lectura del Capital de Marx" ¿Cómo explicar que en otros tiempos gobernadores electos, como uno en agosto de 2015 asistió a un evento de campaña con su compadre secretario del migrante a derrochar los recursos públicos en eventos de béisbol? "A esos los abuchean, porque nos empobrecen más, sin liberar al pueblo guerrerense de la miseria y penumbras pero con una nueva administración de izquierda serán enviados a nuestros siete penales evaluados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con 5.92 solo por encima del de Tamaulipas, con un promedio nacional de 6.75". También propuso llevar a debate en la campaña que iniciará en 15 días la extinción de dominio contra cualquiera de sus antecesores que no muestren la legítima posesión de sus bienes.

Convencido: Payan Cortinas aseguró que los próximos días iniciará su campaña por la gubernatura y que estará en el primer debate de candidatos el 28 de abril por lo cual seguirá luchando hasta que Morena lo postule como su candidato. “Nos van a dar la candidatura” afirmó...La Fiscalía General del Estado: Suscribió un convenio contra la violencia política de género en Guerrero.