Tiempos: El plazo para registrar al candidato de Morena para el gobierno de Guerrero concluyó el 19 de abril a las 2:55 pm con un solo registro Ernesto Fidel Payán y el más reciente del ex alcalde de Acapulco y ex procurador 2011-2013 Alberto López Rosas, hijo del extinto líder social Alfredo López Cisneros ‘El Rey Lopitos’ quien como diputado federal enfrentó al ex presidente Ernesto Zedillo y de superar en el proceso interno, Ernesto F. Payán enfrentará al ex secretario de Desarrollo Social y cerebro de los programas sociales en la región de La Montaña: Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Mario Moreno Arcos quien fue a seis elecciones y en todas triunfó.

Encuesta: En entrevista con ABC-Radio Moreno Arcos reconoció que pese a encuestas que marcaban una diferencia de 15 y 20 puntos como Acapulco cuando su ex edil Félix Salgado Macedonio aún era candidato de Morena ese escenario cambió y "ahora son solo cuatro puntos" una tendencia similar a la jornada de 2015 cuando su correligionario y gobernador saliente Héctor Astudillo superó en los 28 distritos locales por 558 mil 662 votos vs 473 mil 695 sufragios de la perredista Beatriz Mojica Morga.

Aliado René Juárez: En la contienda de 2015 y 2021, el Fiel de la Balanza fue y será el ex gobernador y ex jerarca del PRI, René Juárez Cisneros quien derrotó a Salgado Macedonio en las elecciones de 1999 y de llevar a Mario Moreno a Casa Guerrero sería el más viable aspirante para relevar al frente del PRI a Alejandro Moreno Cárdenas cuyo candidato en Campeche, Christian Castro Bello se mantiene 12 puntos abajo de Layda Sansores.

Desafuero: Según el periódico El País, el senador por Sinaloa Heriberto Galindo es otro de los representantes del Poder Legislativo involucrado con la banca de Andorra cuando ese país se encontraba blindado por el secreto bancario. Representa a un grupo de publicistas de Sinaloa y del Estado de México entre los que se encuentra un ex pensionado millonario de la CFE la cual fue presidida por el ex líder del PRI, Enrique Ochoa.

Repunta PRI: El edil con licencia de Monterrey, Adrián de la Garza mantiene 13 puntos sobre el emecista Samuel García y quien cayó a la tercera posición fue Morena con su candidata Clara Luz Flores por la filtración de video con el líder de la Secta Metflix, Keith Raniere condenado en octubre del año pasado, a 120 años de prisión por delitos de tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil…Senado: Aprobó ayer en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos para que PEMEX controle la venta y el precio de los combustibles, 65 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones lo cual “garantiza la seguridad y soberanía energética así como la libre competencia” aseguró el senador Ricardo Monreal.