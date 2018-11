Así lo dice La Mont | Hora de Cuitláhuac, Ver

26 días:

Para que el maestro UV, Cuitláhuac García (CG) asuma el gobierno de Veracruz con siete regiones infestadas por tres grupos del crimen organizado, desempleo, pobreza, migración y una deuda de 80 mil millones de pesos cuyo origen debe investigar como los términos de esos los préstamos en las últimas administraciones y dejar abierta la extinción de dominio (ED) contra servidores públicos y empresarios involucrados en actos de corrupción.

ED:

Iniciativa Morena cuya bancada ante el LXIV Congreso de la Unión modificará el Artículo 22 constitucional para permitir al estado proceder contra políticoempresarios. En Veracruz CG deberá esclarecer y sancionar ese tipo de acciones delictivas, pues como afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Manuel Urreta “para que haya corrupción se necesitan dos partes y definitivamente hay empresarios coludidos" desde 1992- 2018.

Sanciones:

El gobernador saliente MYL ofreció castigar al lumpencapital que infló la deuda a corto plazo para cobrar obras no realizadas, razón por la cual CG no puede encubrir la responsabilidad proporcional ante la deuda contratada y de corroborarse la complicidad, aplicar la extinción de dominio. Caso contrario la delincuencia organizada percibirá debilidad 2018-2024, solo para continuar la pesadilla pues la violencia recrudece con los cambios de gobierno y más sí CG no cumple su promesa de “extirparla en dos años”.

Apuesta MMH:

En marzo 1986 el presidente Miguel de la Madrid inclinó la balanza por Fernando Gutiérrez Barrios ante la advertencia del mismo CCE “la inseguridad inhibe la inversión, oscurece la operación de las empresas y hace que se destine gasto en un rubro que aplicaría a otros cosas”. Un año después FGB ingresó al penal de Pacho Viejo a Cirilo Vázquez Lagunes donde se sublevó y fue transferido a Puebla e ídem el Toro Gargallo. Por ello De la Madrid se inclinó por FGB y dejó en el camino al colaborador más cercano de Jesús Reyes Heroles: Manuel Ramos Gurrión.

¿Sabrá CG?:

Que el 1 de enero recibirá una de las regiones más golpeadas por la violencia, verbigracia Colinas de Santa Fe, la mayor fosa clandestina de América Latina superior a las empleadas contra la disidencia por Augusto Pinochet, Chile y Rafael Videla, Argentina. Ubicada por el Colectivo Solecito que con justicia calificó a todos los funcionarios 1992-2018 “chapuceros” contra los que va CG marginado por el PRD de Arturo Hervis y Franco Castán. De no lograr la hazaña en 2024 sería relevado por Miguel Ángel Yunes Márquez quien como su padre perdió en 2010 pero seis años después desde la curul regresó, para no solo retirar del salón de gobernadores Palacio Enríquez el cuadro de Javier Duarte, sino encarcelarlo.