Así lo dice La Mont | I Congreso EGR

Origen: En enero AMLO presentó una terna para la FEPADE, incluida Ernestina Godoy Ramos (EGR) quien siete meses después fue electa por los 40 diputados de Morena contra díez PAN, PRI cinco, dos PT, uno Panal y MC. Sin embargo, “Como Juntos Haremos Historia (JHH) contaremos con 40 votos ante el I Congreso de CDMX suficientes para la aprobación de las iniciativas estratégicas ante la validación de la SCJN que un grupo parlamentario puede contar hasta 40 legisladores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional”, sostuvo EGR.

1 Julio: Los candidatos de JHH triunfaron en 31 de los 33 distritos electorales de CDMX, el PRD 13, PAN ocho. EGR asumió la curul de Alejandro Encinas quien será subsecretario de Gobernación y llevará al pleno el sistema local anticorrupción, transparencia, participación ciudadana y austeridad contraria al derroche de Leonel Luna, quien según el diputado por Álvaro Obregón Eduardo Santillán (ES) “es un firme aspirante al reclusorio Sur”.

Austeridad: Invitó a Luna y su similar Mauricio Toledo a debatir en ABC Radio sobre transparencia pues coincidió con EGR “no llegamos a los órganos populares para acceder a enormes recursos y entrarle al moche o actitudes soberbias”. EGR. Respecto a la asignación de 50 plazas otorgadas previo 1 julio al líder ALDF Gaudencio Chávez, respondió que se evaluará pues en la ex ALDF se adjudicaban por usos y costumbres en la cual los agremiados deciden que familiares ingresan e informó “el I Congreso no contempla seguros médicos privados, guardaespaldas, bonos de fin de año pero sí un quite de 50% a su gasto.

Radiodifura migrante: El edil Santiago Anaya, Hugo Aldana solicitará al senador Miguel Osorio y la Fundación Alfredo La Mont su respaldo para la operación de la primera Radiodifusora del Migrante que se enlazará con los sistemas de TV estatales que exportan mano de obra a EU y Canadá para fortalecer la identidad nacional. Contigo Migrante será inaugurada por la senadora de Nevada Catherine Cortez, la presidenta de Migrantes EU y Canadá Guadalupe Loyo quien este lunes trasladará a 50 adultos mayores a Las Vegas para reencontrarse con sus hijos y nietos como el diputado Jesús García por Illinois quienes trabajan con los diputados albiazules Jorge Luis Preciado y Ernesto Ruffo en la I Interparlamentaria del Migrante…Claroscuros Papalotla: Al interior de Morena se habla de una investigación en contra de un ex edil de Chiautla quien ordenó el secuestro y asesinato del hijo del edil entrante. Le adjudican otros decesos ¡bacterianos! el profe José Cazares y cónyuge, en 3 meses emergerán noticias como la operación de tablajeros clandestinos. Se atribuye al futuro cabildo la contratación de mayor deuda bajo el mandato del Tío.