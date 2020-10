Consulta Popular: El senador Martí Batres (MB) negó que esta figura, para sancionar a los ex presidentes fuera avalada por ministros de la Suprema Corte cercanos al presidente AMLO pues “solo tres, entre once que la conforman, fueron ratificados por 2/3 partes de los miembros de esta Cámara presentes”.

Retrospectiva: En 2016 el presidente de Morena AMLO afirmó, en la conferencia titulada La lucha por el Renacimiento de México realizada en la Casa de América Latina en París, que los ministros de SCJN dejarían de ser un apéndice del presidente en funciones y la mafia del poder con una reforma al Poder Judicial. Durante esa visita en París, AMLO sostuvo que la mayoría de los ministros fueron nombrados por Carlos Salinas, Diego Fernández, Felipe Calderón, Enrique Peña y Manlio Fabio Beltrones por lo cual era necesario encontrar un mecanismo democrático de elección para nombrar a magistrados y ministros y así convertir al Poder Judicial en faro de la ley.

Incondicionales: En noviembre del mismo año, AMLO advirtió en una reunión de Morena en Oaxaca que los dos ministros propuestos a la Corte, Javier Laynez y Norma Piña eran incondicional y servil de Peña Nieto; él fue propuesto por el PRI y la otra por el PAN. Previa votación de la Consulta para enjuiciar a los cinco expresidentes, el senador MB recordó que la izquierda promovió figuras como el plebiscito y referéndum en 2002 y posteriormente la revocación de mandato. En el primer caso se aplicó en una decena de legislaciones como el ingreso de España a la OTAN y el segundo en lo relativo a la independencia de Escocia del Reino Unido.

Votación SCJN: Al iniciar la sesión el ex ministro presidente Luis María Aguilar quien contó con el respaldo de los senadores albiazules Gustavo Madero, Mauricio González Kuri y Erandi Bermúdez afirmó que la Consulta debía declararse inconstitucional al señalar que los derechos humanos no son elegibles y por lo tanto figura es violatoria del principio de igualdad al no establecer, el por qué a unas personas se les debe enjuiciar como los ex presidente y a otras no.

A favor: La postura de MB coincidió con la del ministro presidente de SCJN, ambos resaltaron la importancia de las consultas ciudadanas para establecer la democracia participativa. El senador morenista afirmó que en las sociedades actuales la democracia representativa garantiza la eficiencia en la gestión pública pues "las decisiones de políticas públicas afectan a todos"