Así lo dice La Mont | Indígenas al poder/Oax. 2022

Oaxaca 2022: Con su iniciativa de Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Susana Harp (SH) se ubica en la antesala de aspirantes al Palacio de Gobierno 2024. Esa legislación, una vez aprobada por los diputados, contempla velar por el derecho de propiedad intelectual en 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México como mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques y chontales de Oaxaca.

Otros grupos: Son los cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromestizos y en menor medida tzotziles, distribuidos en las 2 mil 563 localidades donde SH desplazó a Salomón Jara Cruz (SJC). A diferencia de SJC, la intérprete de sones tradicionales en diversas lenguas no tiene los antecedentes que pretendieron imputarle, tales como del desvío de mil mdp cuando ocupó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Cuentas: En 2012, SJC fue llamado por la LXII Legislatura local para explicar el ejercicio de programas asistenciales al campo que pasaron inadvertidos en las 418 alcaldías regidas por usos y costumbres. En Oaxaca hay un clamor “el próximo gobernador será de nuestra extracción” apuntó Eufrosina Cruz (EC), de Santa María Quiegolani la cual; ante el señalamiento de su padre “todo el mundo dice que estás loca, acá las mujeres no sirven, no votan y tú no entendiste” no se minimizó para convertirse en la primera indígena presidenta del Congreso.

China Zapoteca: En 2008 EC fue superada en la disputa Quiegolani por Saúl Cruz Vázquez quien se valió de la destrucción de boletas. En 2010 después de superar los filtros del extinto Estado Mayor Presidencial ganó el afecto de Felipe Calderón y Margarita Zavala quienes la impulsaron a presidir la LXI Legislatura local y dos años después la curul federal ¿está lista Oaxaca para ser encabezada por una indígena zapoteca o una mestiza con amplio dominio en lenguas autóctonas?

¿Dónde está Gabino?: El próximo gobierno 2022-28 deberá confiscar los bienes del ex ejecutivo estatal, quien según el diputado federal por el PT, Benjamín Robles fue el más corrupto en la historia de Oaxaca, con un desfalco de 14 mil millones de pesos en el que participaron su asesor Jorge Castillo, José Luis Pinacho, Andrés Erick Ramírez y Guillermo Martínez. Al final GC desvaneció los argumentos para un juicio político que pretendió fincar la LXIII Legislatura.

SMEM: Representantes de más de mil Comités Delegacionales, se reunieron con los líderes del sindicato para organizar la agenda de fin de año. José Manuel Uribe, Secretario General afirmó que el SMSEM respalda a sus delegados e informó sobre la entrega de 30 mil becas a los hijos de docentes.