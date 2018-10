Así lo dice La Mont | Infierno Feminicida

San Lázaro: La diputada guinda Lorena Villavicencio, Mujeres de Hierro y sus similares de Ecatepec lamentaron que SdG no revirtiera la violencia de mujeres arraigadas en el país y Edomex que desde 2015 llevó a declarar la Alerta de Género (AVG) en 11 municipios: Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Naucalpan, Neza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Ecatepec.



Emergencia: Desde 2010 plantearon un mecanismo de emergencia que de aplicarse “en tiempo y forma” evitarían el daño social causado por el asesino serial de Jardines de Morelos” sostuvo Villavicencio.

Responsables: A la pregunta sobre por qué los feminicidios son comunes en Edomex y con frecuencia siguen impunes, Villavicencio se pronunció por ahondar la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que incluye prisión preventiva oficiosa. Su similar Claudia Anaya estableció que al no ordenarse esa condición se ponía en riesgo la legalidad del proceso. En 2012 al modificarse el Código Federal para tipificar el femicidio se pensó que se revertiría esa tendencia. No fue así pues ONU Mujeres advirtió de un incremento de 400% en algunas entidades.

Adiós LVC: En la glosa de Política Exterior de EPN pasaron a segundo término los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos inscritos en el artículo 89 constitucional principalmente en el caso de Venezuela. De acuerdo con el presidente electo AMLO ese precepto fue recurrente de la diplomacia mexicana ante la OEA.

Fraude: El Presidente Comisión Hacienda Alejandro Armenta Mier consideró que cualquier política exterior que no beneficie a Pymes y Mypimes no deja resultados al país. Sobre el litigio poselectoral confío que al allegarle al TEPJF información del fraude electoral proceda a la nulidad por lo cual se realizarán elecciones extraordinarias en la entidad gobernada por Gali. En la colegisladora el presidente de la Comisión de Turismo Luis Alegre anticipó la visita de AMLO a Chetumal y su reunión con el titular del ramo Miguel Torruco. Aceptó que a su padre Gastón Alegre le robaron la elección de Gobernador 1999. Su similar por Hidalgo Lydia García pidió no sacar ventaja política por el accidente que involucró al legislador Ixmiquilpan, Cipriano Charrez.

Grupo Salinas: Patrocinador de La Ciudad de las Ideas 2018, evento que difundirá el pensamiento vanguardistas de más de 60 mentes brillantes de talla internacional. Se realizará en la ciudad de Puebla del 16 al 18 de noviembre, con temas como ciencia, negocios, política, filosofía, arte y cultura…SMSEM: Al alzarse con la victoria José Manuel Uribe Navarrete, de la planilla Base magisterial ofreció un liderazgo itinerante para el periodo 2018-2021.