Así lo dice La Mont | Inmolación vaticana

¿Bergoglio?: Previo a las revelaciones del ex nuncio apostólico en EU Arzobispo Carlos María Vigano quien pidió la renuncia del 264 heredero al trono de San Pedro, El Papa Francisco admitió el fracaso de su Iglesia frente a “los crímenes repugnantes de los abusos contra menores”. Pese al mea culpa continuaron los abusos sexuales, verbigracia los perpetrados por su ex “Consejero Fiable” el Cardenal de Washington Theodore McCarrick sancionado por La Santa Sede, ante lo cual Ortega y Gasset no solo avistaría “Bergoglio y sus circunstancias” último Vía Crucis, Te Deum y Corpus en la Santa Sede.

Adiós: No bastó una misiva de 11 páginas de Vigano difundida en 74 países en la cual acusó a diversos miembros de la Curia, incluido Bergoglio de encubrir al nonagenario McCarrik y otros integrar “el lobby gay” a la cual El Vaticano respondió “sin comentarios por el momento”.

¿Cómo es McCarrick?: En 2013 el aún Vicario de Cristo preguntó a Vigano ¿cómo es McCarrick? “corrompió a generaciones de seminaristas y sacerdotes”. Pese a ello, Francisco lo ubicó como a al cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez en una condición similar al Consejo de 9 Cardenales quienes asesoran a Bergoglio y con ello fueron anuladas las sanciones impuestas por el predecesor Benedicto XVI.

SOS: Junto al abuso sexual contra un adolescente el nombre de Theodore McCarrick apareció en el informe del poder judicial de Pensilvania que documentó 347 casos de sacerdotes pederastas y conocido por el Secretario de Estado Pietro Parolin artífice la primera visita de Bergoglio a CDMX y Juárez, donde versión de algunos internos de varios penales con delitos comunes del penal 3, solo se reunió con agentes encubiertos a quienes sí regaló un crucifijo con un mensaje de esperanza. Obvio Bergoglio no llegó a esa cita con sus consejeros más fiables, McCarrik y Rodríguez.

Mensaje: A los velados internos el Vicario de Cristo advirtió sobre “un mundo gris en el que todos los días son iguales y no somos dueños de nuestros vicios” frente a lo cual a una ilusa reclusa permitieron responder “los muros de mi cárcel espiritual fueron levantados por nuestros vicios y solicitó trabajar en su futuro para llegar a Dios”, obvio sin McCarrik. El Papa empleó el penal 3 para ilustrar “la misericordia divina recuerda que son un síntoma de cómo ésta la sociedad y donde comienza la resurrección”.

