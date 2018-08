Así lo dice La Mont | Izquierda RBM

¿Cómo Poulantzas?: Un encuentro de los partidos de Izquierda julio 2017 en Managua entre los líderes de MNE René Bejarano y Morena Yeidkol Polevnsky llevó a la alianza sin afiliación entre Bejarano y AMLO cuando el 78% de su base contra 11% se pronunció por esa vía pero sujeta con el tiempo al nuevo partido MNE inclinado al socialismo democrático, impulsado por el sociólogo griego Nikos Poulantzas.

Transición: Ante 25 mil asistentes a la AN de MNE que incluyó a los embajadores de Nigeria, Aminu Iyawa; Kazajistán, Adrián Yelemessov; Palestina, Mohamed Saadat; Irán, Sanad Gol; Ministro Embajada República Bolivariana Venezuela, Oscar Upegui Flores; Tercer Secretario Cuba, Dany Tur; Ahmed Mulay Ali Hamadi, RA Saharaui; Farhan Asif, 1° secretaria Pakistán. Bejarano conminó como Norberto Bobbio en su crítica a la herencia cultural marxista a “los compañeros que apostaron al Pacto por México PRD y MC a corregir el camino pues sería necio apoyar la derecha vs el cambio democrático”.

Transición: A su deceso Poulantzas dejó inconcluso el ensayo de Poder Político y clases sociales que a 4 décadas de distancia pretende actualizar Bejarano en un proceso intermedio entre lo pragmático, político y filosófico que por “conveniencia táctica y política me llevaron a mantener una sana y conveniente distancia con AMLO” válida hasta hace un año con el saludo en Managua a Polevnsky que tampoco modificó su convicción “no es un requisito afiliarse a Morena para apoyar la IV Transformación”.

¿IV?: “No busco cargos públicos ni elección popular sino coadyuvar al rescate al campo, abatimiento de la pobreza, una plena democracia e incluso que se logre juzgar a los funcionarios en funciones por delitos de corrupción”, advirtió el último orador de la AN quien fue antecedido de la posible coordinadora de la bancada de Morena Dolores Padierna quien recordó, “63 senadoras ocuparán 49% de los escaños y en la colegisladora 244 curules, 48.8%” por lo cual México será un ejemplo de equidad de género en América Latina.

Regresa I: Pese que el fin de la revolución aquejó a la izquierda de AL que desde la cubana, nicaragüense y bolivariana se planteó que el cambio de sistema fuera por la vía pacífica o las armas bajo la guía de Fidel Castro, Salvador Allende, Daniel Ortega y Hugo Chávez, infortunadamente en el siglo XXI para sorpresa de mayorías asemeja una brújula perdida pero siempre distante al Consenso de Washington, una pieza discursiva en los ochenta y noventa de RB vs desregulación, privatización y apertura de mercados. Su reto RB será trascender “En busca de Klingsor” de Volpi para convertir a MNE en una fuerza política diferente y así sortear con ingenio el caos, porque inquieta saber lo que sucederá después del 1° de diciembre. What comes next.