Así lo dice La Mont | Judicialización EU, calienta Hidalgo

SCJN y reelección EU: En esa nación el presidente designa a los nueve jueces de la Suprema Corte y al igual que México, los ratifica el Senado donde republicanos y Morena tienen mayoría. En Estados Unidos son nombrados para toda la vida como la extinta Ruth Bader Ginsburg quien en 2016 ante la cadena CNN calificó al candidato presidencial Donald Trump como"farsante, no tiene coherencia consigo mismo, tiene mucho ego" y advirtió ante The New York Times "una presidencia de Trump sería algo inimaginable ni siquiera quiero contemplar la idea y mejor me mudaría a Nueva Zelandia".

SCJN: En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación la integran once ministros con una duración de 15 años y funciona con dos órganos como el Pleno y Salas. Su presidente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue electo por cuatro años sin posibilidad a una reelección bajo cuya gestión renunció uno de sus integrantes y ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.

¿Por qué EMM? El 3 de octubre de 2019, El Sol de México informó que Medina Mora presentó su renuncia a la SCJN después que el SAT investigará sus cuentas bancarias por supuestas transferencias millonarias en Reino Unido, detectadas por la National Crime Agency y a Estados Unidos, por 2 millones 383 mil 526 libras esterlinas.

Ahora Hidalgo: De resultar ungido edil de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto asegurará su candidatura a gobernador 2022. Es cercano al secretario de Gobierno, Simón Vargas con quien colaboró en la Secretaría Ejecutiva de Política Pública. En Pachuca el aspirante Morena, Pablo Vargas busca la alternancia al PAN de la ex edil Yolanda Tellería que le heredaría déficit en los presupuestos para bacheo y recolección de basura. Se avizoran cambios en la rectoría de la del rector Adolfo Pontigo Loyola que opera bajo la sombra del inquilino de El Altiplano, Gerardo Sosa Castelán. El partido que alcance los municipios de Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan; donde aventaja el aliancista PAN-PRD y ex cónsul en Seattle, Edmundo Ramírez, la capital y Mineral del Monte retendrá o allanará el camino a la alternancia 2022…Regreso: El ex candidato presidencial del PAN-MC-PRD Ricardo Anaya anunció su reincorporación política será candidato a diputado federal o también buscará la candidatura para gobernador de Querétaro. Su dirigente nacional Marko Cortés confirmó la alianza con PRD en 75 distritos electorales…SMSEM: Su líder José Manuel Uribe encabezó la 25 entrega del Fondo de Retiro, en beneficio de 251 maestros, así como 414 devoluciones del FAJAM. Afirmó que “los programas asistenciales son una oportunidad para decir, gracias porque en las aulas contribuyen a forjar generaciones de mexiquenses.