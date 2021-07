Así lo dice La Mont | Juicio a Salinas y Calderón

Cuenta regresiva: El 28 de octubre apareció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para llevar a cabo la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes con fecha domingo 1 de agosto 2021 entre 8 y 19 horas. Los últimos sondeos hablan de dos punteros, los ex presidentes Carlos Salinas (CS) quien en 1988 ¿Ganó la presidencia 50,36 vs 31.12 % de Cuauhtémoc Cárdenas? Y Felipe Calderón (FC).

2006: El candidato panista Felipe Calderón superó por 35,88% o 14,98 millones de votos vs 35,31, 14,74 millones a su similar de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Además del fraude electoral las administraciones de CS y FC quedaron marcadas por el crecimiento del crimen organizado encabezado por los cárteles del Golfo, Guadalajara y Juárez mientras los albiazules Sinaloa.

Punteros: Un diario español reveló que 78.7% de los entrevistados consideró que los ex presidentes Peña, Salinas, Calderón y Fox fueron los mandatarios más corruptos. Dos diarios españoles resaltaron que con FC el desvío de recursos públicos se procesó a través de un esquema ilegal de subcontratación por 30 mil millones de pesos sin que a la fecha ningún funcionario esté en prisión como sería el caso de Turissste.

¿Y luego? A través de Turissste se organizaron las ceremonias oficiales del presidente y eventos en Los Pinos (sexenio 2006-2012) asignando los contratos sin concurso de por medio. Ese encargo recayó en Rossana del Carmen Ortega, designada por el titular Miguel Ángel Yunes Linares. Los dos medios ibéricos señalaron que entre 2006 y 2011, unas 22 instituciones de la administración pública adjudicaron a Turissste.

¿Y Salinas? El 12 agosto 2010 el líder Cubano Fidel Castro publicó un artículo que ofreció detalles sobre los videos difundidos por el contratista argentino Carlos Ahumada sobornando a servidores públicos como el intocable Ramón Sosamontes, detrás de los cuales se encontraba tanto el ex presidente Salinas como el panista Diego Fernández de Cevallos. Ahumada huyó a Cuba por recomendación de Salinas vía su abogado y actual reo por evasión fiscal Juan Collado.

Narcotráfico: La revista US News and World Report y Tiempo de Colombia, citaron en un reportaje (marzo 1994) titulado "El narcotráfico mostró su fortaleza en la sucesión presidencial", que Raúl Salinas hermano del presidente CS se reunía con el jefe del Cártel del Golfo Juan García Abrego quien lo ayudó a pagar una campaña de simulación y espionaje contra sus opositores del PRD…