Así lo dice La Mont | Juicio Trump y México

Sancionado: Al aprobar la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU), con mayoría demócrata 235 curules vs 200 republicanos, someter a juicio político a Donald Trump “corroboramos que usó el poder de su cargo para abusar de la confianza depositada en él y poner en riesgo la seguridad nacional” advirtió el presidente del Comité de Inteligencia Adam Schiff.





Origen: Antes de conocer el fallo de la colegisladora donde los republicanos cuentan con 53 escaños vs 45 demócratas, Trump aseguraría su permanencia en el cargo caso contrario, la cámara alta es responsable conforme el Artículo II de EU de remover al presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles, quienes de resultar culpables son declarados traidores a la patria por cohecho. Para muestra su antecesor Andrew Johnson (1868) ante el intento de cesar al secretario de Guerra Edwin Stanton por defender una postura estricta ante el derrotado Sur.

Otros casos: Víspera de cumplir su segundo mandato el presidente Bill Clinton mintió al congreso sobre su relación extramarital con la estudiante y becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky a quien atendía de manera personalizada mientras en la antesala esperaba a un ex presidente de México. La Cámara de Representantes con mayoría republicana votó la iniciativa para declararlo culpable de perjurio y obstrucción, no así la colegisladora que lo absolvió al no alcanzar los 67 votos necesarios para la destitución.

Reglas: Para relevar a Donald Trump se requiere una mayoría de dos tercios y, al estar dominada la cámara alta por los republicanos no prosperará el impeachment del Partido Demócrata. Para llevar al vicepresidente Mike Pence a la Casa Blanca, al menos 20 senadores de oposición deben votar a favor de su condena lo cual no sucederá. En cambio, Trump reivindicado llegará con una cómoda ventaja ante su rival demócrata Joe Biden a la elección presidencial del martes 3 de noviembre 2020 que se resolverá en el Colegio Electoral.





Otros 4 Trump: De visita a su natal Indiana el vicepresidente Mike Pence conminó a sus partidarios a mantener 4 años más en la Casa Blanca a Donald Trump pues “Es el único presidente que recuperó el liderazgo mundial de EU y realiza inversiones sin precedente para asegurar la frontera con México, nación que hace más para controlar la inmigración con Estados Unidos.





Iztacalco: "No hay, ni habrá impunidad inmobiliaria" aseguró Armando Quintero. La Alcaldía aplica una estricta verificación para suspender obras que no estén en estricto apego a la norma vigente. Por otra parte, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2019, se entregaron 64 aparatos ortopédicos sumando un total este año de 267.