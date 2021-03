Así lo dice La Mont | Llega a México Jacobson

Embajadora Jacobson: El mensaje del secretario de Seguridad Interior de Joe Biden para el encargo más vulnerable de la administración demócrata, el Departamento de Seguridad Interior (DSI) Alejandro Mayorkas (AM) "la frontera está cerrada y estamos expulsando familias, adultos que llegan solos pero tomamos la decisión de no actuar así con pequeños sin padres" se difundió solo a 72 horas de la visita de la ex titular de la misión diplomática de EU en México y Zar para Frontera Sur, Roberta Jacobson.

¿Coincidencias? Fue una respuesta a la visita que el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes Federales, Kevin McCarthy (KM) realizó hasta El Paso, Texas y quien denunció una indefinición de la política migratoria del presidente Joe Biden, así como acusó que el anuncio del gobierno de México sobre el cierre de la frontera sur con Guatemala y Belice al ‘tránsito esencial’ fue a cambio del envío de 2.5 millones de vacunas vs Covid-19 o ‘quid pro quo’ compensación para evitar nuevas caravanas de centroamericanos a EU.

Clausura: El domingo se cumplirá un año que la frontera entre México y EU quedó cerrada al tránsito terrestre y en 2021 se amplió al 21 de abril. En lo que va del año fiscal que inició el 1 de octubre a la fecha, el DSI acumuló 423 mil migrantes, el doble del mismo período pero bajo la administración republicana de Donald Trump.

Solo Jacobson: La propuesta inicial del presidente Barack Obama para relevar a Anthony Wayne fue María Echaveste hija de inmigrantes y cercana a Hillary Clinton pero se retiró ante la demora del Senado para su ratificación.

¿Crisis humanitaria? Si el presidente AMLO no colabora en la contención de la inmigración centroamericana y de otras nacionalidades del sur al norte del Suchiate "el presidente Biden escenificará la misma crisis que su correligionario Jimmy Carter con el éxodo de Mariel" cuando 125 cubanos arribaron a Estados Unidos entre el 15 de abril y 31 de octubre 1981 evento que impidió la reelección de Carter derivado del manejo de esa crisis precisó el republicano KM para quien después de visitar el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en El Paso y realizar su recorrido por la franja fronteriza entre El Paso, Texas y Sunland Park, Nuevo México "es viable que en 2022 ante el inadecuado manejo de la crisis migratoria los republicanos retomemos el control del Capitolio"

Baja SSP: Recibió la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez con el reconocimiento del presidente AMLO que en algunos estados no disminuyó la incidencia delictiva. El juez Juan Pablo Gómez notificó la concesión de nueve suspensiones definitivas más que mantendrán paralizada la entrada en vigor de la Ley Eléctrica ¿Hay división de poderes?