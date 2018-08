Así lo dice La Mont | LXIV legislatura

Instalación: Al jurar los 628 integrantes del Congreso de la Unión la bancada tricolor en ambas cámaras contará con siete ex gobernadores, tres ex secretarios y uno detenido en Nuevo León por violencia familiar en contra de su ex pareja MLG, una acción atribuida a la mano suave del Tatick.

Afrenta: El operativo Apodaca sería una afrenta a quien fuera el ministro numerario más joven de la SCJN y en una entidad donde en la Región del Soconusco operan según Insight Crime, Los Cachiros y La Botana que financian candidatos a ediles, congresistas y están infiltrados en procuradurías.

1 octubre: Toman protesta 124 ediles chiapanecos como Sonia Hernández Aguilar, Suchiate cuyo hermano Francisco fue victimado en Tuxtla Chico dentro de la espiral del crimen en Soconusco para la cual al gobernador electo Rutilio Escandón, solicitará el respaldo de la Federación ante la opacidad de un Fiscal designado desde el gobierno de Juan Sabines y derrotado aspirante por el VII, Tonalá Raciel López Salazar. Según el Centro Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) la región Istmo-Costa y fronteriza Comalapa, son el eje del paso de drogas sudamericanas, mientras en Los Altos y Zona Norte Rincón Chamula y Pueblo Nuevo Solistahuacán con presencia Zoque, existen cultivos de amapola y mariguana. Para muestra la captura de tres preventivos estatales en Juárez-Reforma según EPIC de apellido Bolaños y Rodríguez.

EPIC: Ubicó a José María Guizar "Charly" "Z43" con respaldo de oficiales regionales, quienes serán detenidos a su ingreso a EU como responsables del mercado de cocaína y metanfetamina a California y Medio Oeste. Willy Ochoa ya es el gobernador provisional del senador Manuel Velasco por ocho días en Chiapas.

PAN ¡UNÍOS!: El coordinador PAN Damián Zepeda rechazó la existencia de tribus albiazules y con la adhesión de Xóchitl Gálvez y Minerva Hernández suman 24 escaños que “dejaremos sentir ante la mayoría morena porque 60 millones no votamos por AMLO”.

Tamaulipas: Su Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Embajador de RPCH Qiu Xiaoqi explicaron a inversionistas del noreste asiático las ventajas en el sector energético e industria maquiladora. Participan China National Offshore Oil Corporation. México es el segundo socio comercial y "gracias a nuestras condiciones geográficas deseamos impulsar el desarrollo tecnológico" dijo FGCV…Su Similar de Querétaro: Francisco Domínguez puso en marcha el Centro de Coordinación Querétaro, referente nacional para la planeación y calidad de vida, el cual albergará el Centro de Información para la Seguridad estatal…El gobernador Yucatán 2025: Jorge Carlos Ramírez Marín fue nombrado vicepresidente de la mesa directiva donde será oposición propositiva de Mauricio Vila.