Con su premio: "Águila Canacintra al Mérito Legislativo 2020" el senador con licencia y candidato al gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, advirtió "hay quienes vemos mal y sabemos que las cosas empeorarán y otros no, pero los que en dos años entregamos cuentas en ecología, pequeña y mediana empresa como defensa del agua de nuestros representados, no aspiramos al colapso nacional" así afirmó quien compartió el liderazgo en la Mesa Directiva del Senado con su similar diputado, César Duarte.

No 2010: Hace una década Gustavo Madero debió abanderar al PAN como candidato a gobernador pero al final optó por buscar la dirigencia nacional partidista y dejar la posición al edil citadino Carlos Borruel Baquera quien perdió frente "a la billetiza sospechable del ahora extraditable Duarte".

Colega GMM: El aspirante Madero Muñoz es también un periodista que se formó en la política con Francisco Barrio Terrazas quien junto con Manuel Clouthier crearon un estilo contestatario del "Bárbaro del norte" que les heredó Javier Corral, candidato natural de Acción Nacional para la elección presidencial 2024.

¿Qué sigue? Despejada la incógnita sobre $correligionarios seducidos$ en la nómina secreta de del ex gobernador César Duarte como la edil capitalina Maru Campos y su ex correligionario Cruz Pérez, es inminente el destape del ex líder albiazul, ex coordinador ejecutivo del gabinete del gobernador Javier Corral y sobrino-nieto del ex presidente Francisco Madero, así como la solicitud de licencia de Javier Corral para regresar al Congreso de la Unión y eventualmente abanderar como la nueva versión de los "Bárbaros del Norte" al PAN en la próxima disputa presidencial.

Destape Morena: Conocidas las repercusiones de la Operación Zafiro que costó a los contribuyentes chihuahuenses 300 millones de pesos para cubrir los gastos de las campañas de gobernadores 2016 que además de César Duarte Jaques, alcanzó al aún no oficialmente implicado ex dirigente del PRI Manlio Fabio Beltrones pero sí a su ex secretario adjunto Alejandro Gutiérrez, Morena citó a sus aspirantes Chihuahua 2021; Rafael Espino, Cruz Pérez, Bertha Caraveo, Carmen Almeida y Juan Carlos Loera quienes serán coordinados por el Delegado Nacional y duranguense Ramón Enríquez quien de salir airoso en este proceso regresará en 2022 a su entidad como candidato a gobernador, situación en que se encuentran sus similares Miguel Ángel Chico Herrera de Guanajuato y actualmente delegado en Querétaro y Julio Menchaca, Hidalgo ahora en Nuevo León…CDMX: “Hemos trabajado en lograr una alianza PRD-PAN-PRI para el proceso electoral 2021” afirmó la presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la capital, Nora Arias.