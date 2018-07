Así lo dice La Mont | Marina: ¿Ortega o Angulo?

Mi Almirante: En una reunión de notarios públicos de Tuxpan, Veracruz se decantó el nombre Marco Antonio Ortega Siu, para suceder al secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz.

¿Por qué?: Al comandante en jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, un cuerpo élite capacitado por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, detectó lo que el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) denominó "primer anillo de protección" de Joaquín Guzmán Loera en Ahome, Sinaloa.

Dignidad: En el último bimestre 2015 se intensificó la guardia aérea y drones para interceptar todas las telecomunicaciones del líder del cártel de Sinaloa que llevaron a la ranchería Saca de Agua, Sierra de Badiraguato donde se ubicó al grupo de Iván Archibaldo Guzmán.

Rastreo: Vía satelital y seguimiento del inner circle del Chapo "The Shorty", así llamado por el EPIC lo que llevó a su captura una vez que dejó la serranía para incursionar en áreas urbanas Motel Doux, Los Mochis todo según el Estado Mayor México, bajo el hermetismo de Ortega Siu.

Ascenso: El 14 noviembre 2012, la Armada agregó a cinco nuevos almirantes junto con los 12 en funciones, entre ellos Vidal Francisco Soberón Sanz, ex particular de Mariano Saynez Mendoza y aprobó el ascenso a once vicealmirantes, entre ellos Marco Antonio Ortega Siu.

Aspirantes: El almirante ex jefe del Estado Mayor de Marina, subsecretario Joaquín Zetina Angulo quien en el CCIV aniversario de la Independencia, encabezó por instrucción del Ejecutivo Federal en su condición de marino, la columna militar para enviar un mensaje de unidad por parte de las Fuerzas Armadas. Se desempeñó como comandante de la emblemática Novena Zona Naval y Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Se inclina por intensificar labores de inteligencia para la victoria total contra el crimen organizado.

Edil juarense: En octubre jurará como edil de Juárez el morenista Javier González Mocken quien fue interino de Enrique Serrano y disputará a la reelecta de Chihuahua, Maru Campos el 118 Palacio de Gobierno.

Negociador: La Secretaría de Gobernación menciona al Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, a Miguel Álvarez Gándara, especialista en mediación de conflictos entre el gobierno y la sociedad civil en casos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero para Comisionado de la Paz del futuro gobierno obradorista.

Palacio de Lerdo: El gobierno del Estado de México a través de SEDUyM, informó que el próximo ciclo escolar entrarán en operación cuatro nuevas escuelas de nivel básico en Lerma y Cuautitlán, beneficiando la formación educativa de más de mil 200 niños y niñas mexiquenses.