Así lo dice La Mont | Marzo de Meade

Es Meade: Cuando la campaña del candidato priista Luis Donaldo Colosio inició su campaña en Huejutla, Hidalgo su mentor de Los Pinos buscó trasladar su capital político a su delfín con la frase "no se hagan bolas" lo cual causó un efecto contrario que coincidió con las negociaciones emprendidas con el EZLN por su extinto rival y Comisionado de la Paz en Chiapas Manuel Camacho Solís.

Idem 2018: Ese capítulo no se reeditará con Antonio Meade una vez que su equipo compacto Virgilio Andrade, Ignacio Vázquez, Tomás Trueba, Arturo Téllez asuman en marzo al verdadero PRI. Respecto a Vázquez fue Oficial Mayor en SRE, Sedesol y Hacienda de Meade sin olvidar a Rolando Ocampo vinculado con temas del Inegi y pieza clave del candidato desde el sector agropecuario.

Estrategas: Sin duda la primera subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio quien sustituyó al veracruzano Fernando Aportela sería la candidata idónea para la imagen internacional del PRI pues también ocupó en SRE la subsecretaría de América Latina y el Caribe y cumplió con la instrucción presidencial de garantizar la estabilidad macroeconómica en un entorno global volátil.

¿Canciller Rubio?: De revertir las encuestas y ganar en julio la presidencia Antonio Meade, la ex responsable de política de hacienda en organismos como FMI y BM, OCDE, G20 sería una aspirante para SER. Posicionada en los círculos académicos por la publicación del libro de Oxford University Redes de Influencia. Del inner circle también son parte Osvaldo Santín al redoblar la eficiencia recaudatoria y junto con el ex titular IMSS y actual candidato Cdmx Mikel Arriola suscribieron un convenio que permitió estrechar los esquemas de coordinación para combatir la evasión fiscal y seguridad social.

Ocaso Huitzilan: Con la detención de los pistoleros de su extinto edil Manuel Hernández Pasión, vinculados con autoridades de Zacapoaxtla se resolverá un capítulo que dejó inestabilidad en la región nororiental poblana lo cual mostró que Antorcha Campesina cuenta con capacidad de negociación víspera que el PRI designe a sus candidatos a diputados federales y senadores. No se descarta que en 2019 AC de Aquiles Córdova se presente como partido político.

Aguascalientes: La embajadora de Francia Anne Grillo, reconoció ante empresarios franceses de diversos sectores, la labor del Gobernador Martín Orozco Sandoval, las condiciones de seguridad pública, el clima de paz social y la competitividad laboral.

Nombramiento: El Contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Juan Martín Aguilar Morales, nuevo director la Heroica Escuela Naval Militar. Ostenta Condecoraciones de Perseverancia. Ingresó a la naval en 1980, graduándose como licenciado en Ciencias Navales.