Así lo dice La Mont | MC ¿absorberá PRD?

Palacio Nacional 2024: El mensaje inaugural de Enrique Alfaro curó en salud la sucesión 2024 pues es claro sólo una “vía alternativa hará frente a cualquier reversión centralista y consulta a modo 2021 bajo la rúbrica de AMLO, quien buscará refrendar una mayoría absoluta ante la LXIV legislatura”, precisó el excoordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro (DDR). La construcción de su VA sería la punta de lanza para la movilidad social y los procesos electorales del 2019, 2021 y 2024.

2015: Antes de esas elecciones intermedias DDR adelantó que Enrique Alfaro no sólo accedería a Guadalajara sino 2018 su Palacio de Gobierno y cumplió. MC arrasó en la entidad y en Nuevo León, donde era inexistente, alcanzó una votación del 7% y para 2021 vislumbra el arribo al gobierno de la sultana del norte con el legislador local Luis Colosio Riojas o el senador Samuel García. El senador veracruzano fue enfático “es mejor que en 2019 y 2021 las fuerzas socialdemócratas pongan todo en orden para evitar una simulación de democracia dirigida, por lo que, desde la cámara alta construiremos el equilibrio de poderes”.

Culto a personalidad: "No aceptamos la concentración del poder, ni el paternalismo, ni un proyecto que lleve a la restauración del pasado que no es compatible con la inteligencia de quienes el 1° de julio sepultamos al hegemónico tricolor que como López de Santana ejerció un control político centralizado”.

Ok: DDR coincidió con su sucesor Clemente Castañeda Hoeflich “somos muchos del pueblo quienes votamos por la opción mayoritaria y otras alternativas que deben pronunciarse en plural e igualdad entre hombres y mujeres, porque México es Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez". “MC no está concebido para quedarse con el poder si no para mantener una bancada sólida en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en 2021 disputar un lugar preferencial para, según nuestro crecimiento, ir por Los Pinos 2024”.

Origen: En 2004 un erróneo fallo del TEPJF evitó que Convergencia asumiera los gobiernos de Veracruz y Oaxaca, situación que 15 años después revirtió con el triunfo en Jalisco que es el cuarto padrón electoral y estado clave para el acceso a Palacio Nacional.

Generación MC: DDR conoce sus tiempos por lo que, después de seis años, dejó la coordinación a Clemente Castañeda, quien tendió puentes con sus similares de escaño Juan Zepeda y Emilio Álvarez de Icaza que como Laura Ballesteros, Alejandra Barrales Salomón Chertorivsky piensan en la Gran Coalición Ciudadana para que tanto desde el Congreso como en las calles exijan cuentas a la IV Transformación.