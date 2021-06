Así lo dice La Mont | Mejor del PRI

Tricolores ¡uníos! "Lo mejor del PRI se quedó en el tricolor hay una muestra clara que la militancia tiene estructura, mujeres y hombres comprometidos con el partido" afirmó su ¿aún? dirigente nacional Alejandro Moreno durante su recorrido del 11 de mayo a la albiazul entidad queretana que previamente visitó su correligionario y uno de los tres aspirantes para sucederlo, el senador Miguel Ángel Osorio Chong (MOC) para respaldar al panista Mauricio Kuri González.

2006 desaparece PRI: De visita a Oaxaca en mayo 2004 Roberto Madrazo respondió a la pregunta ¿si pierde el PRI usted se retirará del CEN? El hijo del también ex líder del tricolor Carlos Alberto Madrazo (CAM) ¿víctima del primer crimen político en el accidente del vuelo 704 de Mexicana donde murieron 79 personas incluido CAM y el tenista Rafael Osuna respondió "No finiquita sino perece de no ganar las elecciones presidenciales del 2006”.

¿Quién va? Entre la cuarteta de aspirantes en la sucesión de Alejandro Moreno ‘Alito’, sólo llegará quien no cuente con antecedentes por desvío de recursos en su entidad de origen o compra injustificada de mansiones fiscalizadas por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), triangulación de recursos a Andorra, ni fuera denunciado por el área de verificación patrimonial de la SFP.

CEN del PRI: La cuarteta de aspirantes al puntero líder de la CNC, ex gobernador de Durango y diputado Ismael Hernández Deras (quien en 2015 derrotó al titular de Casa Puebla, Rafael Moreno Valle en la disputa por las curules federales el cual fue denunciado por desvío de recursos por la promoción de su imagen en el país), el coordinador de los senadores del PRI y ex precandidato presidencial MOC, como su ex similar en los mismos cargos, diputado Emilio Gamboa Patrón y el mexiquense Eruviel Ávila Villegas cuyo candidato por la alcaldía de Ecatepec, Alejandro Albarrán cayó ante el morenista Fernando Vilchis.

Libre de culpa: La fórmula para que la militancia tricolor recupere su partido se encuentra en el enunciado bíblico “Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra”. Lo está el Grupo Atlacomulco, Oaxaca o Hidalgo últimos reductos de priismo histórico que mantienen el control del actual CEN de ‘Alito’, un dirigente lejano los ideólogos del PRI como Jesús Reyes Heroles (JRH), Carlos Alberto Madrazo, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo Sánchez Taboada y Heriberto Jara. Conocido el resultado del 6 de junio, quien de los 46 presidentes del PRI será ubicado como el más ineficiente y marioneta. En su libro Los Caminos de la Historia, JRH afirmó parafraseando a Gramsci “La actividad plena del líder y requisito de todo aquello en que creemos son sus convicciones” y cuando no las hay, solo se cumple el papel de marioneta.