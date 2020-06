Desde Jalisco: Rubén Oseguera González El menchito, hijo del capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera (NO) El Mencho, sería el autor intelectual en la muerte del juez federal de Distrito en procesos penales en Jalisco, Uriel Villegas y su esposa. Ese cártel y El menchito fueron vinculados en un tweet del Departamento de Estado con el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y el hermano de un ex gobernador de Colima.

¿Por qué Mechito? Cuando NO pasó de policía de Tomatlán a la logística del CJNG su Masterminded como lo denominó el Houston Chronicle, Rafael Caro Quintero dejó la prisión donde permaneció 28 años y según El Centro de Inteligencia El Paso (EPIC) operó, con aval de autoridades, a lavadores de dinero y transportistas, uno de ellos vinculado a un equipo de fútbol de occidente, al interior de las tres prisiones donde fue recluido.

10 millones: Para la captura de El Mencho desempeñará un papel relevante el ex Fiscal de Nayarit Edgar Veytia, quien accedería a los 10 millones de dólares de recompensa por la captura o recaptura de su superior Rafael Caro Quintero.

Va FGR: Aunque asumió la investigación del asesinato del juez federal, esa medida no será suficiente para restituir la certeza a los jueces del Poder Judicial cuya edad de retiro es a los 70 años. En Italia la mafia orilló al juez Giovanni Falcone a investigar sin rostro al mafioso Rosario Spatola quien ganó una licitación para construir 523 departamentos, razón por la que el crimen organizado lo liquidó.

Operaciones CJNG: Visibles en bienes raíces y yates de Manzanillo donde incluso la alcaldesa Griselda Martínez, después de superar un atentado contra su vida, debió resguardarse en la Zona Naval. Ahí el CJNG permeó a regidores, síndicos, ex ediles y hasta una ex senadora. Ante la clara connivencia de mandos civiles y policiales con el CJNG. Ante la violencia, llegó la hora que México siga los pasos de Colombia y Perú pioneros en impartir justicia a través de jueces sin rostro. En tres años cayeron dos jueces abatidos por el crimen, como fue el caso del Juez Vicente Antonio Bermúdez ejecutado en Metepec mientras realizaba ejercicio, lo cual llevó a la ¿extinta CNDH? a reconocer que México debe instaurar la figura de "jueces sin rostro" para proteger a los impartidores de justicia…Guanajuato: La Representación del Estado en CDMX, aseguró que nueve gobernadores panistas lanzaron un ¡Nuevo grito de Dolores! por libertad, democracia y federalismo. Su manifiesto “¡Sí hay de otra!” procura evitar que el país sea tragedia humanitaria. Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, creó un fondo de mil mdp para vacunas cuando estén disponibles y no depender del abasto federal.