Así lo dice La Mont | Mesa Directiva: Santiago Creel

LXV San Lázaro: En la próxima legislatura Morena contará con 289 diputados que le impedirá realizar reformas constitucionales una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restó tres curules federales en el distrito III de la Ciudad de México, Distrito 1 de Baja California Sur y Distrito III de Nuevo León "La nueva realidad impedirá al presidente AMLO realizar reformas constitucionales, entre ellas la disolución del Instituto Federal Electoral (INE)" afirmó el ex candidato presidencial y secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Su argumento: En el año 2000, Creel Miranda enfrentó en la elección por la Ciudad de México a AMLO quien lo superó con los votos de Iztapalapa 39 vs 35. A 21 años, el posible presidente de la Mesa Directiva 2021-2022 o 2022-2023 advirtió "No pasarán las reformas para desmantelar al INE ni TEPJF pues los órganos electorales adquirieron autonomía constitucional por la necesidad política de sustraer esa función del Poder Ejecutivo y sin esa acción no contaríamos con elecciones creíbles como las que llevaron a la primera y segunda alternancia con Fox y AMLO".

Aval de bancada: Su coordinador parlamentario Jorge Romero el cual resultó electo en la consulta estatutaria a cada uno de sus 120 similares coincidió con el senador Santiago Creel en que "Un órgano electoral desarrolla su actividad en el filo de la navaja, como ese arbitro en las luchas por el poder en las que se desborda la pasión".

Coordinadores: Con el nombramiento de Romero, quedaron definidos los nombres de los coordinadores parlamentarios; en el PRI, Rubén Moreira quien de 2009-2011 ocupó la presidencia de Derechos humanos; por Morena, Ignacio Mier Velasco legislador que disputará al senador Alejandro Armenta la postulación al gobierno de Puebla para 2024; en el PT, Alberto Anaya; por lo que respecta a Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y en PRD, Luis Espinoza Cházaro.

Solidaridad: En su tercer informe de Legislación y Gestión el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez reconoció el desempeño de su grupo parlamentario para pedir a la Federación solución e integración de la ciudad de León en el Proyecto El Zapotillo…Gobernadores a prisión: El diputado colimense Jorge Luis Preciado pidió revisar el ejercicio de la cuenta pública 2019-2020 del gobernador tricolor José Ignacio Peralta quien durante su administración "Solo encubrió las pillerías de Mario Anguiano Moreno". Preciado aseguró “en 2015 Peralta, Anguiano y su jefe Luis Videgaray me robaron la elección"…Estados Unidos: Acusa a los talibanes de no permitir la salida de Afganistán desde el aeropuerto de Kabul. Mientras se pone en duda la promesa de paz.